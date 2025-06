Círio Musical 2025: Cantor e pregador Dunga fala sobre o show que trará a Belém

O cantor, pregador e missionário Dunga, artista com 30 anos de carreira, é um dos nomes confirmados entre as atrações do Círio Musical 2025, divulgadas nesta quarta-feira, 11. Além do paulista nascido em Pindamonhangaba, também foram divulgados os nomes do cantor e missionário sul-coreano Junho Chu; Anjos de Resgate, Rosa de Saron, Eliana Ribeiro, Adriana Arydes, Tony Alysson, Thiago Brado, Flávio Vitor, Padre Francisco Cavalcante, Ministério Seráfico, Missionário Shalom, Vida e Cruz, Adoração e Vida, Sementes do Verbo e o Ministério de Música da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré.

Dunga já é "de casa", pois já se apresentou outras vezes em Belém e no Círio Musical. A principal lembrança dele, quando o assunto é a devoção à Nossa Senhora de Nazaré, ocorreu durante a primeira visita ao Pará. "Eu, graças a Deus, tive várias vezes a oportunidade de estar com vocês no Círio Musical. E uma das vezes que mais me tocou foi justamente a primeira vez, quando eu tive a oportunidade de entrar na Basílica e fazer a minha oração. Eu tinha recentemente chegado de Israel, de Nazaré, e eu senti uma conexão muito grande. Eu estava ainda impactado com a peregrinação que eu havia acabado de fazer, e inclusive havia composto uma canção, chamada 'Mãe Mestra'. Quando me levaram para conhecer a imagem, foi uma emoção muito grande", narrou.

Sobre o show que trará a Belém neste ano, Dunga adianta que será dançante e cheio de alegria."Será muito para cima, porque será uma festa! O povo católico gosta muito de festejar. Terá muita música, muita alegria, com muita espiritualidade e devoção à Nossa Senhora. O Círio de Nazaré é, sem dúvida, a expressão mais forte do amor à Nossa Senhora que temos no Brasil. Então, sem dúvida, será um encontro de muita fé, por meio das minhas músicas", afirma.

Abertura do Círio Musical

A abertura será no dia 12 de outubro com Anjos de Resgate, banda com mais de 20 anos de carreira, responsável por clássicos da música católica e com milhões de discos vendidos. Já o encerramento, em 25 de outubro, será comandado pelo Padre Francisco Cavalcante ao lado do Ministério de Música da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré.

Entre os destaques da programação está também o cantor paranaense Flávio Vitor, que se apresenta no dia 19 de outubro. Ele levará ao público músicas do álbum “O Fogo não se apagou”, incluindo faixas como “Queima de novo” e “Yeshua”, além de composições inéditas.