Círio 2024: Romaria acontece pela segunda vez em Miami (EUA), neste domingo (17)

Os devotos de Nossa Senhora de Nazaré que moram nos Estados Unidos participam, desde quinta-feira, dia 14, da programação do Círio 2024 em Miami. A procissão dos fiéis acontecerá neste domingo, dia 17, com as pessoas acompanhando a Imagem Peregrina da Rainha da Amazônia, a mesma que é conduzida por fiéis pelas ruas de Belém, no segundo domingo de outubro. Esta é a segunda edição do Círio de Nazaré nos Estados Unidos, de vez que em 2023 foi realizado pela primeira vez, trazido por imigrantes brasileiros, com apoio de instituições brasileiras e dos EUA, com o objetivo de fortalecer a fé por meio da devoção a Maria.

Norteado pelo tema "Com fé e oração com Maria ultrapassando fronteiras", ele se tornou o primeiro Círio de Nazaré fora do Brasil. Agora, o Círio em solo norte-americano possui como tema "Perseverar na oração com Maria, Mãe de Jesus"obedecendo a orientação da Arquidiocese de Belém.

Na quinta-feira, dia 14, a programação começou com oito visitações da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré em paróquias e instituições no sul da Flórida. Esses eventos foram acompanhados por autoridades religiosas, integrantes da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e imigrantes brasileiros.

Círio

Neste domingo, dia 17, será realizado um traslado moto-rodoviário com saída do Santuário Nacional de Nuestra Señora de la Caridad, após a missa das 11h, com destino à Igreja de Santa Catarina de Siena, onde as 16h30 terá início o Rosário e, às 17h, o Círio 2024. A Igreja de Santa Catarina de Siena situa-se no endereço 9200 SW 107th Ave, Miami, FL 33176.

Às 17h deste domingo, dia 17, começará a procissão do Círio com a Imagem Peregrina sendo conduzida na Berlinda e acompanhada da Corda do Círio. Os devotos poderão expressar a sua fé com amor e devoção a Maria. Para marcar o término da programação, será celebrada uma Santa Missa bilíngue, a ser presidida pelo bispo Dom Enrique Delgado.

O Círio de Nazaré é a maior manifestação religiosa do mundo, chegando a reunir mais de 2 milhões de pessoas, em um único dia, nas ruas da cidade de Belém no estado do Pará. Com mais de 230 anos, essa manifestação de fé é reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Devotos de diversas cidades do país e do mundo, se preparam anualmente para acompanhar as procissões de Nossa Senhora de Nazaré, fazendo do Círio uma majestosa manifestação de fé.