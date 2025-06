Circuito de festivais agita cidades do nordeste paraense; conheça cada um deles

Distante dos holofotes, a cena musical do interior paraense sempre pulsou. Em 2025, a 1ª edição do"Cultura em Movimento - Circuito de Festivais do Nordeste Paraense” vem apoiar a acessibilidade e inclusão dessa produção musical com a realização de quatro edições gratuitas de festivais já conhecidos do público local: 11º Festival Eco Rock, nos dias 10, 11 e 12 de julho, no município de Primavera; 11º Festival Laranja Mecânica, em 4, 5 e 6 de setembro, em Capitão Poço; 7º Festival Ouricuri, em 4, 5 e 6 de dezembro, em Capanema; e 14º FestiRimbó, em 18, 19 e 20 de dezembro, em Santarém Novo.

O Circuito de Festivais promete agitar a cena cultural local das regiões de integração do rio Capim e do rio Caeté, promovendo a difusão, o intercâmbio, a integração, a valorização e o fortalecimento da produção musical nesses municípios e regiões, além de contribuir com a organização da cadeia produtiva do segmento musical.

“O Circuito de Festivais reaviva o legado de grupos e bandas, sobretudo de rock e de carimbó, que há mais de 30 anos criaram eventos independentes para apresentar a produção autoral e atender a demanda do público”, explica o diretor-geral da iniciativa, Geovane Maximo. Ainda, o Circuito vem promover o intercâmbio de público e de atrações musicais, além de apoiar a cena regional e ajudar a estabelecer um calendário de festivais que fortaleça e integre cultural e socialmente os municípios do interior paraense.

Programação

Cada festival será realizado em espaços públicos e com acesso gratuito. Além das atrações locais, Manoel Cordeiro, a cantora Layse e Banda Na Cuíra irão se apresentar nesses festivais. Layse promete levar sucessos de brega, bolero, guitarrada, lambada e tecnobrega para o festival de estreia do circuito, EcoRock. “Trago a referência da musicalidade do passado. Me considero uma pessoa romântica. São músicas que batem no coração e despertam a memória afetiva”, declara.

Já o mestre da guitarrada, Manoel Cordeiro, vai apresentar o seu show “Música Popular Brasileira feita na Amazônia”, que enaltece as potencialidades da música regional, nos festivais Laranja Mecânica, Rio Ouricuri e FestRimbó. “Quero que o carimbó, o marabaixo e o batuque sejam reconhecidos como parte da Amazônia, assim como o samba está para o Rio de Janeiro, o maracatu para Recife e o axé para Salvador”, defende.

“A gente quer se conectar com o interior do Pará, fonte de alimentação de referências pra gente, pra tocar guitarrada, xote, retumbão…”, acrescenta Danilo Rosa, guitarrista do Na Cuíra. A banda, que vai se apresentar em todos os festivais do circuito, é formada também por Hamilton Rocha (bateria), Lucas Nunes (contrabaixo), Armando Mendonça (violino) e Kleyton Silva (guitarra e vocal).

Além de shows, o projeto oferece atividades formativas por meio de rodas de conversa sobre os desafios e potenciais da produção musical no interior da Amazônia e palestras sobre gerenciamento de carreira musical, plataformas digitais e ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de direitos autorais), salvaguarda do patrimônio cultural e a importância da música amazônica.

“O Circuito fará o percurso semelhante a um rio que nasce no interior da floresta, mas que, antes de chegar à sua foz, precisa da força das águas de seus afluentes, representados pelos festivais do interior”, conclui Geovane Maximo.

Confira o Circuito de Festivais do Nordeste Paraense

*11º Festival Eco Rock*

Será realizado nos dias 10, 11 e 12 de julho, em Primavera. É um dos mais tradicionais festivais de música independente do Nordeste Paraense, realizado desde 2009 pelo Coletivo Mambembe. O evento conecta a música à sensibilização ambiental, promovendo palestras e ações de limpeza de rios e igarapés, plantio de mudas e trilhas ecológicas. Inicialmente, o evento abrangeu as vertentes do rock autoral paraense, mas, em 2016, ampliou para as sonoridades regionais, integrando uma pista de música eletrônica e artistas do movimento hip hop, carimbó e tecnomelody.



*11º Festival Laranja Mecânica*

Acontecerá nos dias 4, 5 e 6 de setembro, em Capitão Poço. Esse festival é realizado desde 2011, com o objetivo de promover a cultura e oferecer espaço para jovens músicos, compositores, dançarinos, produtores, técnicos e artistas em geral. Não demorou para o Laranja Mecânica tornar-se palco de talentos da cena alternativa, atraindo artistas de outras cidades e consolidando-se como uma referência cultural independente. Este ano, o festival vai apresentar bandas, DJs, exposições e outras expressões artísticas.

*7º Festival Rio Ouricuri*

Será realizado nos dias 4, 5 e 6 de dezembro, em Capanema. O nome do festival faz referência ao principal rio que cruza a cidade. O projeto surgiu em 2017 para incentivar e valorizar a produção musical e artística da região Rio Caeté, além de estimular práticas sustentáveis. O festival sempre ofereceu programações gratuitas, adotando diferentes gêneros musicais regionais, nacionais e internacionais, assim como evidenciou as expressões culturais tradicionais e contemporâneas.



*14º FestRimbó*

Acontecerá nos dias 18, 19 e 20 de novembro, em Santarém Novo. O festival foi criado em 2002 pela bicentenária Irmandade de Carimbó de São Benedito para dar visibilidade ao gênero e suas diversas expressões e mestres, além de estimular a nova geração de músicos e dançarinos. Foi no FestRimbó de 2005 que nasceu a campanha de reconhecimento do carimbó como patrimônio cultural imaterial brasileiro. O festival não ocorre desde 2016, mas retornará este ano exaltando a importância do carimbó para a identidade cultural brasileira e defendendo a garantia de ações de salvaguarda deste patrimônio.

Incentivo



O Circuito de Festivais do Nordeste Paraense conta com o patrocínio do Banco do Brasil, por meio do programa Rouanet Norte, do governo federal, Ministério da Cultura (MinC).



Serviço:

Circuito de Festivais do Nordeste Paraense

11º Festival Eco Rock - 10, 11 e 12 de julho, em Primavera

11º Festival Laranja Mecânica - 4, 5 e 6 de setembro, em Capitão Poço

7º Festival Rio Ouricuri - 4, 5 e 6 de dezembro, em Capanema

14º FestRimbó - 18,19 e 20 de novembro, em Santarém Novo

Eventos gratuitos