Circo inclusivo: Belém recebe sessão gratuita para pessoas com deficiência; veja onde e como ir

Nos dias 10 e 11 de maio, o Circo Kroner, em parceria com o Shopping Bosque Grão-Pará, irá realizar um espetáculo inclusivo, com sessão especial voltado para Pessoas com Deficiência (PcD). Serão disponibilizados 350 pares de ingressos gratuitos que podiam ser retirados a partir desta quinta-feira (09/05), no fraldário do estabelecimento. A oportunidade se estende até o dia 11 de maio. Os espetáculos vão ocorrer, respectivamente, às 18h e 16h, nas instalações do circo, localizado no estacionamento do shopping center, na avenida Centenário, no bairro do Mangueirão, em Belém.

Os interessados também podem baixar o aplicativo do Shopping Bosque, disponível para Android e IOS, e resgatar o cupom para a trocar do ingresso. No momento da entrada no espetáculo, é necessário apresentar um laudo ou comprovante da condição.

Segundo Evelyn Kroner, diretora e idealizadora do projeto, o circo tem uma trajetória de 34 anos trabalhando com diversos públicos e sempre buscou se destacar como um espaço acolhedor para várias famílias. No entanto, nos últimos anos, ela percebeu um aumento significativo na presença de crianças com autismo e as dificuldades enfrentadas pelos familiares durante as apresentações.

"Eu via a dificuldade dessas mães de conseguir segurar eles sentados, dos pais ter que ficar andando durante o espetáculo inteiro, de um lado para o outro, atrás do filho, porque a criança só queria ficar olhando a volta do circo. E algumas mães sofriam bastante como eles reagem aos estímulos", compartilhou Evelyn.

Movido pelo desejo de tornar o espaço mais acessível e inclusivo, a diretora decidiu criar um projeto que transformaria esse sonho em realidade. Após a pandemia, ela percebeu que era o momento de agir e proporcionar um ambiente mais acolhedor para todas as famílias.

Nessas horas, o circo passa por adaptações específicas e planejadas, desde reduzir o tempo dos números para manter a atenção da criança até ajustar a iluminação e o som para criar um ambiente mais tranquilo.

"Nós queremos incluir todos. É um espetáculo de inclusão que é para deficientes visuais e auditivos, toda a forma que eles possam estar assistindo e sendo incluídos em um espetáculo de nível internacional, para trazer cultura para essa gente e trazer alegria para essas mães e esses pais", enfatizou a diretora.

Evelyn reforçou, que o espaço em si do circo já é todo adaptado durante as programações cotidianas, como, por exemplo, possui uma rampa de acesso para pessoas que usam cadeira de rodas; na área interna, há tablados para melhor locomoção desse público, além de banheiros com acessibilidade.

Ela destacou a importância do envolvimento de toda a comunidade empresarial nesse processo inclusivo. "É um público que precisa um pouquinho de atenção. Todas as empresas de alguma forma podem contribuir. Então, fica o recado para todos os empresários que possam ajudar de alguma forma", ressaltou Evelyn.

Raphaella Rocha, gerente de marketing do Shopping Bosque, destaca reforçou a relevância da iniciativa como parte do compromisso do empreendimento com a inclusão. "Essa é mais uma ação que reforça o engajamento do Shopping para realizar ações que somam com a agenda da inclusão. Durante todo o ano, o Bosque desenvolve eventos que chamam as pessoas para um ambiente acolhedor, com respeito às diferenças e pluralidades”, disse.

SERVIÇO

Espetáculo inclusivo gratuito no Circo Kroner

Data: sexta-feira, 10, e sábado, 11 de maio;

Horário: os espetáculos vão ocorrer, respectivamente, às 18h e 16h;

Onde: Circo Kroner, no estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará, localizado na avenida Centenário;

Informações sobre os ingressos: Serão disponibilizados 350 pares de ingressos gratuitos. Os interessados devem baixar o aplicativo do Shopping Bosque para garantir os cupons que darão direito ao ingresso.