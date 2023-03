Joaquin Phoenix aparece com outro Coringa no set de 'Joker: Folie à Deux'

Dois Coringas chamam a atenção em um cruzamento de Los Angeles, que foi usado como set de filmagens do novo longa-metragem do vilão mais adorado da DC Comics, "Joker: Folie à Deux" (Loucura por Dois), no sábado, 4. O vídeo registrado à distância mostra o ator Joaquin Phoenix no papel do Coringa.

O novo thriller musical será uma sequência do Coringa estrelado por Joaquin Phonix, em 2019, mas, agora, será estrelado por ele junto com Lady Gaga, que vai interpretar a Arlequina. O filme é ambientado na Gotham City dos anos 60.

O lançamento do filme será em outubro de 2024. O vazamento de vídeos do set de filmagens tem sido uma das estratégias de divulgação da nova produção.

O filme é dirigido por Todd Phillips, tem roteiro co-escrito com Scott Silver. O filme é produzido pela Warner Bros. Pictures, Village Roadshow Pictures, DC Studios, Bron Creative e Joint Effort e distribuído pela Warner Bros.

