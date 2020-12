Videoclipe da cantora paraense Negah Ysa é exibido em festival de cinema da Argentina

O videoclipe "Minha Cor Contra o Sistema", da cantora paraense Negah Ysa, é um dos 15 filmes que representa o Brasil na 15ª edição do Festival Latino-Americano de Cinema da Cidade de La Plata – FESAALP, que ocorre em formato virtual em 2020.

O filme dirigido por Camila Loie concorre na categoria curta-metragem videoclipe, e pode ser assistido no site do festival até o dia 5 de dezembro, quando o evento finaliza.

O videoclipe faz parte do projeto “No Verso Delas”, que busca descobrir e debater novas possibilidades de produção independente cultural, focadas na escrita das mulheres que fazem parte do hip hop no Pará. O vídeo produzido pelo Ditôca Studio tem direção musical de Daniel Ops, e também esteve recentemente 24º Florianópolis Audiovisual Mercosul- FAM.

A diretora Camila Loie fala sobre a relevância de ter o trabalho selecionado para o festival. “Eu fico muito agradecida e ao mesmo tempo muito orgulhosa dessa obra estar alcançado festivais internacionais, junto ao reconhecimento do trabalho que fazemos de forma independente aqui no Ditôca e principalmente pela valorização do trabalho produzidos por artistas paraenses, como a Negah Ysa”, diz.

Negah Ysa, autora da composição, é rapper e poetiza. Ela fala sobre o processo de composição e a participação no festival. “É uma luta diária viver de arte e esse tipo de reconhecimento faz todo o esforço valer a pena. É um grito de liberdade contra todas as opressões que mulheres pretas estão sujeitas diariamente. É uma forma também de mostrar para outras mulheres que elas podem alcançar os seus objetivos”, ressalta.