VÍDEO: Mini documentário sobre Neymar Jr ganha trailer

O mini documentário "Neymar Jr - Por Dentro da História" tem lançamento previsto para o próximo dia 23, no canal do Youtube da NR Sports, empresa que gerencia a carreira do astro e que assina a produção.

Nesta quinta-feira, 18, o filme ganhou trailer, que dá pistas do que será o mini doc: uma narrativa sobre a trajetória do atleta, que envolve depoimentos do pai, Neymar, e do filho, David Lucca, de 10 anos, fruto do relacionamento com Carolina Dantas.

"Tem hora que eu sou o empresário, tem hora que sou o pai", diz Neymar pai. "Para os outros ele pode não ser a melhor pessoa do mundo, mas pra mim vai", completa David.

"O meu pai sempre acompanhou os jogos (...) É a única pessoa torcedora que consigo imaginar ele comemorando (...) Ele (Neymar pai) sempre me preparando para me tornar quem sou", declara o jogador no trailer.