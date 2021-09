'Venom: Tempo de Carnificina' tem estreia antecipada no Brasil

A Sony Pictures Brasil anunciou que "Venom: Tempo de Carnificina" teve a estreia antecipada nos cinemas brasileiros. A sequência do filme do simbionte teve a estreia anunciada para daqui há um mês, no dia 7 de outubro, uma semana antes do previsto.

"Venom: Tempo de Carnificina" traz novamente Tom Hardy como Eddie Brock e Venom. No papel de Carnificina está Woody Harrelson reprisando o papel de Cletus Kasady, a variante vermelha e ainda mais destrutiva do que Venom. Quem também volta é Michelle Williams, como Anne.

Dirigido por Andy Serkis (o Gollum de O Senhor dos Anéis), Venom: Tempo de Carnificina chega aos cinemas brasileiros em 14 de outubro de 2021.