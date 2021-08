'Venom- Tempo de Carnificina' ganha novo trailer

"Venom- Tempo de Carnificina" teve um novo trailer divulgado nesta segunda-feira, 2, pela Sony. O filme chega aos cinemas em 24 de setembro.

Nessa nova sequência do filme de 2018, o repórter Eddie Brock, dominado por um hospedeiro alienígena que lhe concede super força, se ajusta à vida de Venom.

Enquanto isso, o simbionte da Carnificina de Kasady protege Cletus Kasady, evitando que ele seja morto. Isso fará com que Venom e Carnificina se enfrentem pela primeira vez na tela grande.

O elenco traz personagens do primeiro filme, como Tom Hardy no papel de Eddir Brock, e Woody Harrelson como Cletus Kasady, além de alguns novos, incluindo Naomie Harris como Frances Barrison, conhecida como parasita do simbionte Shriek.