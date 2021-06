Últimos dias de inscrição para a Mostra Competitiva de Cinema Indígena

A Mostra Competitiva de Cinema Indígena “Divino Tserewahú” recebe inscrições até dia 27 de junho para curta, média e longa-metragem. A habilitação é gratuita e poderá ser feita até dia 27 de junho de 2021 pelo site do evento.

O Festival é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa em Antropologia Visual Visagem, da Universidade Federal do Pará (UFPA) e tem por objetivo difundir, fomentar e premiar produções audiovisuais realizadas por indígenas que apresentem qualidade técnica reconhecida na área, além de promover o diálogo entre realizadores indígenas, parentes, pesquisadores e público em geral.

Entende-se como Cinema Indígena a produção realizada por indígenas (direção, roteiro, fotografia, produção executiva…) e não apenas com temática indígena. Serão aceitas produções nacionais e internacionais de filmes que abordem questões socioculturais contemporâneas sobre pessoas, grupos sociais, processos históricos de temas de interesse antropológico e afins realizadas a partir de 2018.

Também estão abertas até o mesmo dia as inscrições para o Prêmio Jean Rouch para melhor Filme Etnográfico de curta, média e longa-metragem.

Serão aceitas produções nacionais e internacionais de filmes que abordem questões socioculturais contemporâneas sobre pessoas, grupos sociais, processos históricos de temas de interesse antropológico e afins realizados a partir de 2018 pelo site do evento.

Os filmes não selecionados para as Mostras Competitivas poderão ser exibidos em Mostras Paralelas do festival, divididas por temáticas e com curadorias próprias. O Festival também será composto por conferências, rodas de conversa, oficinas e homenagens.