'Turma da Mônica - Lições' ganha primeiro cartaz e teaser com Cebolinha; veja

O aguardado novo filme com as aventuras da turminha do Bairro do Limoeiro, “Turma da Mônica – Lições”, ganhou seu primeiro teaser e cartaz. O live-action é dirigido por Daniel Rezende, mesmo diretor de “Turma da Mônica – Laços”, e tem produção da Biônica Filmes, em coprodução com Mauricio de Sousa Produções, Paris Entretenimento, Paramount Pictures e Globo Filmes.

O novo teaser traz a primeira lição do novo longa-metragem, de que é possível crescer sem deixar de ser criança. A campanha de cartazes apresenta a segunda lição, e cada pôster vai mostrar um desafio enfrentado pela turminha na passagem da infância para a pré-adolescência.

Cebolinha (Divulgação)

Cebolinha (Kevin Vechiatto) estampa a primeira peça da série de cartazes, que serão revelados semanalmente nas redes sociais do filme. Ele que está sempre bolando planos infalíveis para capturar Sansão das mãos de Mônica (Giulia Benite), dessa vez vai precisar bolar um grande plano infalível para resgatar o coelhinho e devolver para a amiga.

Em “Turma da Mônica – Lições” Mônica, Cebolinha, Magali (Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira) estão crescendo e precisam lidar com a passagem da infância para a pré-adolescência. Na nova aventura, eles se esquecem de fazer o dever de casa e decidem fugir da escola, mas nem tudo sai como o esperado. No elenco também estão Monica Iozzi, Paulo Vilhena, Fafá Rennó, Luiz Pacini, além das participações especiais de Malu Mader e Isabelle Drumond.

O filme é uma adaptação da graphic novel homônima, escrita e desenhada pelos irmãos Vitor e Lu Cafaggi. O primeiro longa live-action, “Turma da Mônica – Laços”, levou mais de 2 milhões de espectadores ao cinema. A estreia de “Turma da Mônica - Lições” nos cinemas está prevista para 2021.