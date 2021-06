'Três Verões' é o brasileiro mais indicado na short-list dos Prêmios Platino

Três Verões, de Sandra Kogut, é o filme brasileiro mais pré-indicado (7 vezes) na lista de vinte candidaturas por categoria para a VIII Edição dos Prêmios Platino do Cinema e do Audiovisual Ibero-americano.

Na categoria de Séries, ‘Bom dia, Verônica’ está pré-indicada para quatro prêmios. A grande gala está agendada para o dia 3 de outubro no IFEMA Palácio Municipal de Madri.

Três Verões está pré-indicado para Melhor Filme de Ficção, Direção (Sandra Kogut), Interpretação Feminina (Regina Casé), Coadjuvante Masculino (Otávio Müller), Roteiro (Iana Cossoy Paro e Sandra Kogut), Edição (Luisa Marques, Sergio Mekler) e Música Original (Berna Cepas).

Boca de Ouro está pré-indicado para Interpretação Masculina (Marcos Palmeira), Coadjuvante Feminina (Lorena Comparato), Coadjuvante Masculino (Silvio Guindane) e Fotografia (Felipe Reinheimer).

Fim de Festa está pré-indicado para Direção (Hilton Lacerda), Interpretação Masculina (Irandhir Santos), Roteiro (Hilton Lacerda e Anna Francisco) e Edição (Mair Tavares).

Pacarrete está pré-indicado para Melhor Filme de Estreia (Allan Deberton), Interpretação Feminina (Marcelia Cartaxo), Coadjuvante Feminina (Zezita Matos), e Direção de Arte (Rodrigo Frota).

A Febre está pré-indicada para Melhor Filme de Estreia (Maya Da-Rin) e Edição de Som (Felippe Schultz Mussel, Breno Furtado, Romain Ozanne).

Para a categoria Documentário, estão pré-indicados Babenco - Alguém tem que ouvir o coração e dizer: parou (Bárbara Paz) e Dentro da minha pele (Tony Venturi e Val Gomes).

Para a categoria Educação em Valores, Dentro da Minha Pele (Tony Venturi e Val Gomes). E para a categoria Animação, O Pergaminho Vermelho, Os UnderUndergrounds, o começo, e Osmar, a primeira fatia do pão de forma.

TRÊS VERÕES

Depois da Val de ‘Que Horas Ela Volta?’ e da Lourdes na novela ‘Amor de Mãe’, Regina Casé vive a Madá de ‘Três Verões’. "Existem atrizes que passam a vida fazendo mulheres ricas e todo mundo acha natural. É mais uma discriminação contra as mulheres pobres. Tem gente que acha que são todas iguais, mas não. A Darlene de Eu Tu Eles, a Val, a Lourdes, a Madá, cada uma tem uma história. A Madá é uma empreendedora. E, na geografia da casa de Três Verões, se ela fica na cozinha, é numa posição muito particular. Madá é empregada dos patrões e patroa dos demais empregados da casa".

Atriz, apresentadora. Não: "Quando me registro num hotel nunca ponho ‘apresentadora’. Minha profissão é atriz." A volta ao cinema tem sido gratificante. Lá atrás, nos anos 1970, Regina participou de um clássico - Tudo Bem, de Arnaldo Jabor. Nos 80, foi uma das filhas de Lima Duarte em Os Sete Gatinhos, que Neville D’Almeida adaptou de Nelson Rodrigues. Já em 2000, criou a Darlene, com três maridos, em Eu Tu Eles, de Andrucha Waddington.

A mesma semana, entre o Natal e o Ano Novo, em três diferentes verões - 2015, 16 e 17. A casa espelha as mudanças do Brasil em tempos de Lava Jato, de impeachment. No primeiro verão, a casa está cheia - de gente e objetos que espelham o poder econômico. Nos verões seguintes, a casa vai-se desnudando. Num passeio de lancha, Madá observa que todas as casas estão assim, depenadas. Os donos estão sendo investigados. Fogem ou são presos.

Rogério Fróes, que faz o patriarca, está preso no quarto, doente. Suas cenas com Regina são gloriosas. "O Rogério é uma maravilha " Madá é igual a Val, a Lourdes? "Não, todas são pobres mas têm a sua identidade. Viajando pelo Brasil, conheci todas essas mulheres. São nosso povo. A Madá é uma empreendedora. Tem consciência das transformações e quer abrir o próprio negócio."

O Brasil reflete-se na casa, que termina vazia, mas o processo - a transformação - quem documenta é a TV, que está sempre ligada no noticiário. A TV é personagem. "Foi ideia da Sandra. Tinha até mais coisas na TV, mas a Sandra cortou para deixar o filme mais enxuto."

Pela Madá, Regina foi melhor atriz no Festival do Rio do ano passado. Subiu ao palco com o filho, que comemorou, como se fosse dele, a vitória da mãe.