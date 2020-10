Tom Holland revela foto como o personagem 'Nathan Drake' do live-action de 'Uncharted'

O ator Tom Holland, que viveu o Homem-Aranha no cinema, postou nas redes sociais a foto dele usando o figurino do explorador Nathan Drake, personagem do filme live-action de "Uncharted"

A adaptação dos jogos da Naughty Dog não deve trazer nenhuma história dos games, mas vai apresentar os primeiros dias de Nathan Drake. O elenco traz também Mark Wahlberg, Antonio Banderas e Tati Gabrielle.

O Omelete divulgou mais fotos da Sony Pictures sobre os bastidores do filme, como o livro de Francis Drake, pai de Nathan, e o encontro do ator com Nolan North, que dubla o protagonista nos jogos.

Divulgação

As filmagens iniciaram em julho deste ano, tendo Ruben Fleischer, de Zumbilândia 2, como diretor.

A estreia está prevista para julho de 2021.