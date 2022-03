'The Long Goodbye' é o Melhor Curta-Metagem do Oscar 2022

"The Long Goodbye" venceu o Oscar 2022 na categoria de Melhor Curta-Metragem. Confira esse e outros vencedores já anunciados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e, Los Angeles, na cerimônia que acontece neste domingo (27).

Durante a cerimônia, os 60 anos do clássico "James Bond" foram homenageados com a exibição de um videoclipe de trechos de filmes do espião estrelado por diferentes atores, como Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan e Daniel Craig.

O filme "Os Olhos de Tammy Faye" ganhou na categoria de Melhor Cabelo e Maquiagem.

"The Queen of Basketball" venceu como Melhor Documentário em Curta-Metragem.

Melhor Curta Animado ficou com "Windshield Wiper"