Ariana DeBose, de "Amor, Sublime Amor", vence Melhor Atriz Coadjuvante no Oscar 2022. A atriz era a favorita da categoria. Ela protagoniza a nova adaptação do clássico do cinema de 1961, dirigida por Stiven Spielberg. No musical, Ariana encanta atuando, dançando e cantando.

"Ariana DeBose ganhou todos os prêmios da temporada. Era a favorita. Ela é negra, mulher e está repetindo o papel que deu o Oscar para Rita Moreno com a primeira versão do filme", destaca a crítica de cinema Dedé Mesquita. "No filme, DeBose é amiga da atriz principal e a namorada do líder de uma das gangues que disputam no filme".

O filme conta a história de um amor à primeira vista do jovem Tony que conhece Maria em um baile do ensino médio em 1957, na cidade de Nova York. O romance florescente ajuda a alimentar o fogo entre duas gangues rivais que disputam o controle das ruas: os Jets e os Sharks. Direção de Steven Spielberg.

