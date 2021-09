Star Trek: Jornada nas Estrelas completa 55 anos nesta quarta, 8

O dia 8 de setembro marca os 55 anos da estreia da série Jornada nas Estrelas, que deu origem ao universo ficcional de uma das franquias mais longevas de todos os tempos, tendo episódios ou filmes lançados em todas as décadas até hoje.

O Guinness Book, inclusive, reconhece Star Trek como a série de TV com o maior número de spin-offs da história: seis séries de televisão, duas de animação e treze filmes.

Desde o último aniversário até 31 de agosto deste ano, os filmes de Star Trek acumularam 89.497 plays no streaming do Telecine, sendo o primeiro da franquia, o favorito do público. Todos os longas estão disponíveis no catálogo do Telecine.

Star Trek se tornou um clássico da ficção científica e uma das produções mais queridas pela comunidade geek, além de ser uma referência para a história do audiovisual pelo seu pioneirismo em tratar de temas como diversidade e inclusão.

Jornada nas Estrelas: O Filme , de 1979, retoma o universo da série original, com os personagens Capitão Kirk (William Shatner), Spock (Leonard Nimoy) e Dr. McCoy (DeForest Kelley), agora mais velhos, de volta a uma U.S.S. Enterprise remodelada.

O filme é seguido por Jornada nas Estrelas II: A Ira de Khan, de 1982, Jornada nas Estrelas III: À Procura de Spock, de 1984, Jornada nas Estrelas IV: A Volta Para Casa, de 1986, Jornada nas Estrelas V: A Última Fronteira, de 1989, e Jornada nas Estrelas VI: A Terra Desconhecida, de 1991, que mantêm o mesmo elenco e dão continuidade a história de origem.

A partir de Jornada nas Estrelas: Generations, de 1994, tem início uma nova geração. Além dele, Jornada nas Estrelas: Primeiro Contato, de 1996, Jornada nas Estrelas: Insurreição, de 1998, e Jornada nas Estrelas: Nêmesis, de 2002, são contemporâneos às séries de televisão DS9 e Voyager, e apresentam histórias de outros personagens, como Picard (Patrick Stewart), Soran (Malcolm McDowell) e Riker (Jonathan Frakes), além do elenco original.

Por fim, na trilogia Star Trek, de 2009, Além da Escuridão - Star Trek, de 2013, Star Trek: Sem Fronteiras, de 2016, a tripulação original está de volta à U.S.S. Enterprise, porém, em um universo paralelo. Assim, novos atores assumiram os personagens antigos. Nestes três filmes, Chris Pine interpreta o Capitão Kirk e Zachary Quinto o Spock.