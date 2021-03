Projeto oferta oficinas de cinema on-line e gratuitas; inscreva-se

O projeto audiovisual #Feitiço realiza, entre os próximos dias 22 de março e 1º de abril, oficinas de cinema on-line com 70% das vagas destinadas para mulheres, sendo uma delas um curso especial para professores de rede púbica do Pará. A atividade é gratuita, porém com vagas limitadas. Os interessados devem se inscrever até 19 de março clicando aqui.

Ao todo, 60 vagas serão distribuídas igualmente para três cursos. Os temas das oficinas são “Linguagem Cinematográfica/Roteiro para a Ficção”, com três encontros, “A Imagem do Cinema”, também com três encontros, e “Cinema na Sala de Aula”, com uma aula. A ministração das oficinas ficará por conta de Rafael Ferreira, cineasta e realizador de cinema negro, idealizador e mantenedor da TV Caiçara e do Festival de Cinema Negro Zélia Amador de Deus e colaborador do projeto #Feitiço.

"Serão três cursos. A oficina de roteiro tem como objetivo dar a possibilidade de pessoas, formadas ou não em cinema, criar suas histórias e transformá-las em roteiro cinematógrafo. Já a de imagem vai propor um pensamento sobre como criar boas histórias, a partir da utilização de cor, luz, cenário e outras teorias do cinema atual e passado. Já a oficina ‘Cinema na Sala de Aula’, destinada a educadores, busca atender a nova base curricular da educação, que propõe a utilização do audiovisual no apoio ao aprendizado”, diz Rafael Ferreira.

A realização das oficinas é possibitida pelo Edital Aldir Blanc Pará Audiovisual e tem apoio da Associação dos Artistas Visuais do Sul e Sudeste do Pará. O projeto #Feitiço ainda prevê o lançamento de um filme, idealizado pela cineasta paraense Rosilene Cordeiro, que retrata vivências artísticas, memórias e encantarias da Amazônia, gravado durante dois anos de viagens pelo interior do Pará. O elenco é composto pelos atuantes Denis Bezerra, Francisco Weyl, Mateus Moura e Rubens Santa Brígida.