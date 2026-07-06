Produção audiovisual paraense ganha projeção nacional em Brasília

A produção audiovisual do Pará, com trabalhos criados em Parauapebas, Marabá e na Ilha do Marajó, ganha destaque nacional neste mês de julho. Cinco artistas paraenses, que integram a primeira edição da Mostra de Imagem em Movimento (MAPA), apresentam seus curtas-documentários na Casa da Cultura da América Latina (CAL), em Brasília. A exposição leva ao público um recorte da produção contemporânea em videoarte desenvolvida na Amazônia.

A programação na capital federal reúne cineastas, curadores, pesquisadores e artistas de diversas regiões do Brasil. Representando o estado do Pará, participam Bárbara Savannah, Ícaro Matos, Juruna, Leonardo Venturieri e Rafa Cardozo. Suas obras incluem "Um Horizonte em Movimento", "Travessia", "Todo trajeto, também é um rio", "Alvorada e Fuga" e "Tudo é Correnteza".

Mostra MAPA: de cidades paraenses para a capital federal

A etapa em Brasília sucede o Festival MAPA, que ocorreu em diversas cidades paraenses como primeira fase da mostra. Em Belém, a estreia reuniu centenas de pessoas na Praça das Onze Janelas em uma sessão de cinema a céu aberto. O evento foi marcado pelo uso de videomapping, técnica que transformou o espaço histórico em uma grande tela para projeções artísticas.

Na Casa da Cultura da América Latina (CAL), além da exibição dos curtas, o público poderá conferir entrevistas inéditas com os artistas. Serão mostrados também registros dos bastidores da produção e um recorte das videoinstalações apresentadas no Pará. A proposta é ampliar o diálogo entre território, memória e linguagem audiovisual, tendo como referência as histórias que atravessam a Estrada de Ferro Carajás (EFC).

Diálogo entre arte local e alcance nacional

Segundo João Pacca, curador e coordenador-geral do projeto, a Mostra de Imagem em Movimento (MAPA) evidencia como experiências locais podem alcançar uma dimensão nacional. "O MAPA nasce do encontro entre arte, território e memória. Os artistas do Pará transformam experiências locais em narrativas capazes de dialogar com públicos de todo o país", afirma Pacca.

A primeira edição da mostra reúne dez artistas no total, sendo cinco do Pará e cinco do Maranhão. Entre os representantes paraenses, a artista Bárbara Savannah leva para a exposição as memórias construídas entre Curralinho, na região do Marajó, e Belém. "Meu trabalho vem dessa paisagem que se apresenta pelo percurso", resume a artista. Ela explica que os deslocamentos pelos rios amazônicos moldam sua produção.

Outro integrante do eixo Pará, Ícaro Matos, revisita a formação de Parauapebas. Ele aborda a partir da chegada de trabalhadores pela Estrada de Ferro Carajás. "A obra resgata como Parauapebas se ergue através de uma massa operária que veio também pelos vagões do trem", destaca Matos.

Com pesquisas voltadas ao corpo, à memória, ao som e ao território, os artistas Juruna, Leonardo Venturieri e Rafa Cardozo completam a representação paraense. Eles se juntam aos maranhenses Acaique, Dinho Araújo, Inke, Ramusyo Brasil e Silvana Mendes. Todas as dez obras permanecerão em exibição durante todo o mês de julho na Casa da Cultura da América Latina.

Realização e apoio institucional

A primeira edição da Mostra de Imagem em Movimento é realizada pela OPACCA Produção de Imagem. A iniciativa conta com a parceria da Vale, por meio dos Recursos para Preservação da Memória Ferroviária (RPMF). Além disso, é uma iniciativa da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Serviço

Mostra: ‘Mostra de Imagem em Movimento – MAPA’ em Brasília

‘Mostra de Imagem em Movimento – MAPA’ em Brasília Quando: De 9 a 31 de julho

De 9 a 31 de julho Dias e horários: De segunda a sábado, entre 10h e 19h

De segunda a sábado, entre 10h e 19h Onde: Casa da Cultura da América Latina (CAL) – SCS Q. 4 SCS BL A Lote 170 - Asa Sul, Brasília - DF

Casa da Cultura da América Latina (CAL) – SCS Q. 4 SCS BL A Lote 170 - Asa Sul, Brasília - DF Entrada: Gratuita