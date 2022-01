Peter Dinklage, de 'Game of Thrones', critica nova adaptação de 'A Branca de Neve' da Disney

O ator Peter Dinklage, conhecido por 'Game Of Thrones' e alguns filmes da MCU, criticou a adaptação do clássico "A Branca de Neve e Os Sete Anões" que vem sendo desenvolvida pela Disney. Em entrevista ao podcast de Marc Maron, reportado pela BBC, ele contou o que acha.

"Fiquei um pouco surpreso com o fato de que eles estavam muito orgulhosos de escalar uma atriz latina no papel da Branca de Neve", disse Peter sobre o filme que terá uma versão em live-action - tendência que a Disney vem seguindo em readaptações de seus clássicos de animação como "Aladdin", "Mulan" e "O Rei Leão".

"Mas você ainda está contando a [mesma] história de Branca de Neve e os Sete Anões", continuou o ator. "Você é progressista de certa forma, mas ainda está fazendo aquela história retrógrada de sete anões vivendo na caverna", indagou.

"Eles estavam tão orgulhosos com isso, e eu tenho todo amor e respeito à atriz e às pessoas que acham que estão fazendo a coisa certa, mas eu fiquei pensando, 'O que vocês estão fazendo?'", finalizou Peter.

De acordo com a BBC, a Disney respondeu às críticas do ator de 'Game of Thrones', alegando que a mudança na nova versão pretende "evitar reforçar os estereótipos do filme de animação original".

O comunicado da Disney defende a adaptação da história como uma versão atualizada do filme de 1937, justificativa comum entre os remakes recentes.

"Estamos adotando uma abordagem diferente com esses sete personagens e consultando membros da comunidade de nanismo", diz o comunicado.

"Estamos ansiosos para compartilhar mais à medida que o filme está entrando na fase de produção, após um longo período de desenvolvimento", contua o texto.