'Pânico 5' arrecada cerca de R$ 528 milhões e Paramount confirma 'Pânico 6'

O quinto filme da sequência de "Pânico" chegou 11 anos após o filme anterior, estreou no dia 13 de janeiro e já surpreendeu com a arrecadação de mais de US$ 100 milhões (cerca de R$ 528 milhões). Nesta quinta-feira, 3, a Paramount Pictures confirmou que fará o sexto filme da saga de terror.

O estúdio de cinema confirmou os mesmos diretores de "Pânico 5", Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, e também os roteiristas, James Vanderbilt e Guy Busick, para o próximo longa. E Kevin Williamson, que criou a franquia e roteirizou os quatro primeiros filmes, estará de volta como produtor executivo. O elenco ainda não foi confirmado.

“Isso é a vida real? Conseguir colaborar mais uma vez com nossos amigos na próxima parte da história de 'Pânico' é mais que poderíamos esperar. Estamos animados por continuarmos a trabalhar no universo que Kevin e Wes criaram. É, como diria Ghostface, uma honra”, escreveram Vanderbilt e Busick em mensagem após a confirmação do novo filme.

A Paramount divulgou em um comunicado oficial: “Estamos tremendamente gratos aos fãs de todo o mundo que receberam nosso filme com entusiasmo. Mal podemos esperar para que o público veja o que a Radio Silence e os roteiristas James e Guy têm reservado para nossa família em Woodsboro”.