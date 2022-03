Oscar 2022: acompanhe a live de OLiberal.com sobre a premiação

Na noite deste domingo (27), uma live especial de OLiberal.com comenta tudo o que estiver rolando na cerimônia do Oscar 2022, com transmissão ao vivo pelos perfis do portal no Youtube e Facebook, a partir das 20h30. No estúdio da redação, um time de influencers, jornalista, cineasta e modista irão comentar as premiações e os modelitos dos artistas.

Os youtubers Dom Sousa, Rafael Oliveira e Victor Sales, especializados em games, cinema e animes, se revezam nos comentários com o cineasta e pós-graduado em cinema, Henry Barros, e também com a jornalista e cinéfila Krislen Coelho e com a especialista em moda Ágatha Lewe.

Durante a transmissão, haverá o sorteio de cinco ingressos ao Anime Geek Day.