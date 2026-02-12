‘O Morro dos Ventos Uivantes’ chega aos cinemas; saiba mais sobre o filme e onde assistir em Belém
A produção cinematográfica, estrelada por Margot Robbie e Jacob Elordi, é adaptada de livro homônimo escrito por Emily Brontë. A estreia no Brasil ocorre nessa quinta-feira, 12 de fevereiro
A adaptação cinematográfica de “O Morro dos Ventos Uivantes”, escrito por Emily Brontë, chega aos cinemas nessa quinta-feira (12). O filme é estrelado por Margot Robbie e Jacob Elordi, sob direção de Emerald Fennell. Saiba mais sobre a história e onde assistir ao longa em Belém abaixo.
Sobre o que é “O Morro dos Ventos Uivantes”?
O filme “O Morro dos Ventos Uivantes” apresenta a relação entre Catherine Earnshaw (Margot Robbie) e Heathcliff (Jacob Elordi). Criados juntos, os dois desenvolvem uma paixão obsessiva que é interrompida por preconceitos sociais e rejeição. Anos depois, o retorno de Heathcliff desencadeia um ciclo de vingança que atinge as famílias Earnshaw e Linton, transformando o antigo amor em ruína para todos.
Onde assistir “O Morro dos Ventos Uivantes” em Belém?
O filme “O Morro dos Ventos Uivantes” está disponível nos cinemas Cinépolis Boulevard Belém, Cinépolis Parque Belém, Moviecom Castanheira, Moviecom Pátio Belém e UCI Bosque Grão Pará. Confira a programação para os dias 13, 14 e 15 de fevereiro.
Cinépolis Boulevard Belém
Sexta-feira, 13 de fevereiro
- Dublado: 13h45 e 19h15
- Legendado: 16h30 e 22h
Sábado, 14 de fevereiro
- Dublado: 13h45 e 19h15
- Legendado: 16h30 e 22h
Domingo, 15 de fevereiro
- Dublado: 13h45 e 19h15
- Legendado: 16h30 e 22h
Cinépolis Parque Belém
Sexta-feira, 13 de fevereiro
- Dublado: 16h, 19h e 22h
- Legendado: Indisponível
Sábado, 14 de fevereiro
- Dublado: 16h, 19h e 22h
- Legendado: Indisponível
Domingo, 15 de fevereiro
- Dublado: 16h, 19h e 22h
- Legendado: Indisponível
Moviecom Castanheira
Sexta-feira, 13 de fevereiro
- Dublado: 13h45, 16h20 e 19h
- Legendado: 21h30
Sábado, 14 de fevereiro
- Dublado: 13h45, 16h20, 19h e 21h30
- Legendado: Indisponível
Domingo, 15 de fevereiro
- Dublado: 13h45, 16h20 e 19h
- Legendado: 21h30
Moviecom Pátio Belém
Sexta-feira, 13 de fevereiro
- Dublado: 13h45, 16h20, 19h e 21h30
- Legendado: 21h30
Sábado, 14 de fevereiro
- Dublado: 13h45, 16h20, 19h e 21h30
- Legendado: Indisponível
Domingo, 15 de fevereiro
- Dublado: 13h45, 16h20 e 19h
- Legendado: 21h30
UCI Bosque Grão Pará
Sexta-feira, 13 de fevereiro
- Dublado: 16h15 e 19h
- Legendado: 22h
Sábado, 14 de fevereiro
- Dublado: 13h30, 16h15 e 19h
- Legendado: 22h
Domingo, 15 de fevereiro
- Dublado: 13h30, 16h15 e 19h
- Legendado: 22h
