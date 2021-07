Novo vilão de Viúva Negra foi mencionado no filme dos Vingadores em 2012

O novo vilão do filme da Viúva Negra já foi citado no filme dos Vingadores em 2012. Segundo o site Omelete, apesar do Treinador ser o antagonista principal das prévias de Viúva Negra, a ameaça principal do filme será o General Dreykov, que foi citado por Loki em um interrogatório.

Segundo o produtor e o roteirista do longa, Brian Chapek, o filme terá diversos antagonistas, e o principal será Dreykov. O Treinador será o músculo, o vilão cerebral será o General.

“O General Dreykov é um personagem que foi citado em Vingadores, quando Natasha está interrogando Loki e ele está mencionando os crimes do passado dela, nomeando o General Dreykov”, explicou Chapek. Na cena do longa, o personagem de Tom Hiddleston diz “A filha de Dreykov. São Paulo. O incêndio no hospital”.

Para o roteirista Eric Pearson, a ideia de trabalhar em diversas frentes de ameaças era criar um monstro de duas cabeças, em que “Dreykov é o manipulador e o Treinador é a figura que derrubará um muro de tijolos para chegar nela”. Outro antagonista atrás de Natasha, representado pelo General Ross, caçará a personagem por sua violação do Acordo de Sokovia, de Guerra Civil.

O General Dreykov será interpretado por Ray Winstone, conhecido por A Lenda de Beowulf e Os Infiltrados. O elenco principal de Viúva Negra conta também com Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz e David Harbour.

Segundo a sinopse oficial divulgada pela Marvel, o longa vai mostrar Romanoff confrontando as partes sombrias de sua profissão quando surge uma perigosa conspiração conectada com o seu passado. Perseguida por uma força implacável que quer derrubá-la, ela deve lidar com sua história como espiã e as relações quebradas que deixou para trás quando se tornou uma Vingadora.

"Viúva Negra" está com estreia agendada para 9 de julho, nos cinemas e também no streaming Disney+.