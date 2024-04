Novo filme dos Caça-Fantasmas estreia nesta quinta-feira (11) nos cinemas de Belém

O novo filme da franquia Ghostbusters - Os Caça-Fantasmas: Apocalipse de Gelo chega aos cinemas de Belém neste dia 11 de abril, reunindo a equipe clássica dos filmes de sucesso dos anos 90 com novos integrantes. O filme traz as estrelas Bill Murray, Paul Rudd e Finn Wolfhard.

De acordo com a sinopse, a família Spengler retorna para onde tudo começou: a famosa estação de bombeiros em Nova York. Eles pretendem se unir com os caça-fantasmas originais que desenvolveram um laboratório ultra secreto de pesquisa para levar a caça aos fantasmas a outro nível, mas, quando a descoberta de um artefato antigo libera uma grande força do mal, os Ghostbusters das duas gerações precisam juntar as forças para proteger suas casas e salvar o mundo de uma segunda Era do Gelo.

O longa é uma continuação de Os Caça-Fantasmas: Mais Além, filme de 2021. Os Caça-Fantasmas: Apocalipse de Gelo conta com retorno de boa parte do elenco do último filme, incluindo Carrie Coon, McKenna Grace, Finn Wolfhard e Paul Rudd. Gil Kenan, que produziu e coescreveu Mais Além, está na direção e no roteiro.