Novo filme de Mortal Kombat ganha primeiro trailer com lutas sangrentas

Após 26 anos do lançamento da primeira adaptação da franquia de games de sucesso Mortal Kombat para o cinema, um novo filme está prestes a chegar às telonas desta vez com muito sangue e para maiores de 18 anos. A estreia de Mortal Kombat no Brasil está marcada para 15 de abril.

O primeiro trailer que mostra Cole Young (Lewis Tan) sendo recrutado para disputar o torneio pela humanidade. Os fãs já puderam confirar que agora o longa terá a mesma violência gráfica, marca registrada dos jogos.

No elenco do novo Mortal Kombat estão Ludi Lin, que interpretará Liu Kang, Mehcad Brooks que fará Jax Briggs, Sisi Stringer que será Mileena e Tadanobu Asano, o Raiden. Josh Lawson viverá Kano, enquanto Jessica McNamee será Sony Blade. Chin Han (Batman: O Cavaleiro das Trevas) e Hiroyuki Sanada (O Último Samurai e Vingadores: Ultimato) serão Shang Tsung e Scorpion, respectivamente, e Joe Taslim, o Sub Zero.