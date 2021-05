MTV Movie & TV Awards estreia em novo formato, neste domingo, 16

O MTV Movie & TV Awards estreia em novo formato, em 2021. A premiação acontece neste domingo, 16, e na segunda, 17, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e será transmitida no Brasil na MTV a partir das 22h. Neste domingo, a premiação será dedicada a filmes, séries e musicais, enquanto na segunda será reservada para as categorias de reality shows. A comediante indicada ao Emmy Leslie Jones (Saturday Night Live) vai comandar a cerimônia.

A transmissão também poderá será acompanhada pelo streaming MTV Play, disponível em site e aplicativo. Quem for assinante do canal regular poderá inserir os dados da operadora e assistir ao evento on-line.

As categorias que mais se destacam são de melhor herói, melhor vilão, melhor cena de luta, melhor dupla e melhor beijo.

Nas categorias tradicionais, o principal destaque vai para "WandaVision", que lidera o número de lidera com cinco indicações, este ano, seguida de "Emily em Paris" e "The Boys", com quatro cada. A série "Bridgerton" recebeu três indicações, incluindo melhor beijo e melhor série.

Confira os indicados às categorias do MTV Awards:

Melhor filme:

Borat: Fita de Cinema Seguinte

Judas e o Messias Negro

Bela Vingança

Soul

Para Todos os Garotos: Agora e Para Sempre

Melhor série:

Bridgerton (Netflix)

Cobra Kai (Netflix)

Emily em Paris (Netflix)

The Boys (Prime Video)

WandaVision (Disney+)

Melhor performance em filme:

Carey Mulligan (Bela Vingança)

Chadwick Boseman (A Voz Suprema do Blues)

Daniel Kaluuya (Judas e o Messias Negro)

Sacha Baron Cohen (Os 7 de Chicago)

Zendaya (Malcolm & Marie)

Melhor performance em série:

Anya Taylor-Joy (O Gambito da Rainha)

Elizabeth Olsen (WandaVision)

Elliot Page (The Umbrella Academy)

Emma Corrin (The Crown)

Michaela Coel (I May Destroy You)

Melhor herói:

Anthony Mackie (Falcão e o Soldado Invernal)

Gal Gadot (Mulher-Maravilha 1984)

Jack Quaid (The Boys)

Pedro Pascal (The Mandalorian)

Teyonah Parris (WandaVision)

Melhor Beijo:

Chase Stokes e Madelyn Cline (Outer Banks)

Jodie Comer e Sandra Oh (Killing Eve)

Lily Collins e Lucas Bravo (Emily em Paris)

Maitreyi Ramakrishnan e Jaren Lewison (Eu Nunca...)

Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor (Bridgerton)

Melhor performance em comédia:

Annie Murphy (Schitt's Creek)

Eric Andre (Bad Trip)

Issa Rae (Insecure)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Leslie Jones (Um Príncipe em Nova York 2)

Melhor vilão:

Aya Cash (The Boys)

Ewan McGregor (Aves de Rapina)

Giancarlo Esposito (The Mandalorian)

Kathryn Hahn (WandaVision)

Nicholas Hoult (The Great)

Performance revelação:

Antonia Gentry (Ginny & Georgia)

Ashley Park (Emily em Paris)

Maria Bakalova (Borat: Fita de Cinema Seguinte)

Paul Paul Mescal (Normal People)

Regé-Jean Page (Bridgerton)

Melhor cena de luta:

Aves de Rapina

The Boys

Cobra Kai

WandaVision

Liga da Justiça de Zack Snyder

Performance mais assustada:

Elisabeth Moss (O Homem Invisível)

Jurnee Smollett (Lovecraft Country)

Simona Brown (Por Trás de Seus Olhos)

Victoria Pedretti (A Maldição da Mansão Bly)

Vince Vaughn (Freaky)

Melhor dupla:

Kristen Wiig e Annie Mumolo (Duas Tias Loucas de Férias)

Anthony Mackie e Sebastian Stan (Falcão e o Soldado Invernal)

Pedro Pascal e Baby Yoda (The Mandalorian)

Lily Collins e Ashley Park (Emily em Paris)

Sacha Baron Cohen e Maria Bakalova (Borat: Fita de Cinema Seguinte).