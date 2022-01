Mostra exibe filmes com pessoas trans, incluindo 'Meu Corpo é Político' com Linn da Quebrada

A Sala Maniva promove a Mostra Corpos Trans em Evidência, com filmes que atravessam a temática trans, como "Alice Júnior", "Fabiana", "Marai Luíza" e "Meu Corpo é Político" com Linn da Quebrada. O evento faz alusão ao Dia da Visibilidade Trans, celebrado em 29 de janeiro.

Os filmes da mostra têm pessoas trans como protagonistas de jornadas de autoconhecimento, aceitação e luta por direitos. Os títulos têm valor unitário de R$ 6,90 e ficam disponíveis por 30 dias para locação na plataforma www.salamaniva.com.

Os filmes que estarão disponíveis a partir da sexta-feira, 28, serão os documentários “Fabiana”, de Brunna Laboissière, que acompanha uma mulher trans e caminhoneira na última viagem antes da aposentadoria; “Maria Luiza”, de Marcelo Diaz, conta a história da primeira transexual na história das Forças Armadas brasileiras; “Meu Corpo é Político”, de Alice Riff, aborda o cotidiano de quatro militantes LGBTQIA+ da periferia de São Paulo, incluindo a atriz e cantora Linn da Quebrada, que está no BBB 22.

Já na ficção “Alice Junior”, de Gil Baroni, conta a história de uma youtuber trans cercada de mimos que se muda com o pai para uma cidade do interior do Paraná, onde a escola parece ter parado no tempo, a jovem precisa sobreviver ao ensino médio e ao preconceito para conquistar seu maior desejo: dar o primeiro beijo.