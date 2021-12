'Matrix Resurrections' estreia nos cinemas para alegria dos fãs

O conflito entre máquinas e humanos não terminou no filme anterior da saga "Revolutions" (2003). Em "Ressurrections", quarto filme de Matrix, o casal protagonista Neo (Keanu Reeves) e Trinity (Carrie-Anne Moss), que morreu ao final da trilogia, ressuscita e retoma a antiga luta.

No longa anterior, Trinity e Nel realmente morreram. Ela estava em uma nave que explodiu e ele, se sacrificou para impedir os planos de Smith. Outro que morreu, mas retorna à vida em Ressurections é "Morpheus", que foi assassinado no videogame. Nesse novo filme, o ator Laurence Fishburne foi substituído por Yahya Abdul-Mateen no papel.

Outros personagens dos filmes anteriores que estão de volta é Sati (Priyanka Chopra), jovem resultante da junção de dois programas, que permanece se escondendo do Oráculo para não ser deletada, e Merovingian (Lambert Wilson), um dos programas mais antigos e poderosos da Matrix, líder do sindicato do crime e contrabandista de softwares exilados.

A direção é da cineasta Lana Wachowski, que assina o roteiro com David Mitchell (autor de "Atlas das nuvens", adaptado para o cinema em "A viagem") e Aleksandar Hemon.