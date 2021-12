'Marighella' terá exibição gratuita na UFPA

Quem ainda não teve oportunidade de assistir o filme "Marighella", dirigido por Wagner Moura, vai poder conferir de forma gratuita, nesta segunda-feira (6), às 16h, no Centro de Eventos Benedito Nunes (CEBN), na Universidade Federal do Pará (UFPA). Os ingressos podem ser retirados uma hora antes da exibição, no hall do CEBN. É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação.

Após a exibição, haverá bate-papo com os atores Luiz Carlos Vasconcelos e Adanilo Reis, com a vereadora Lívia Duarte, o Prefeito Edmilson Rodrigues e o Reitor da UFPA, Emmanuel Tourinho.

Sinopse

O filme conta a história de Carlos Marighella, em 1969. De um lado, a ditadura militar. Do outro, uma esquerda intimidada. Cercado por guerrilheiros 30 anos mais novos e dispostos a reagir, o líder revolucionário escolheu a ação. Marighella era político, escritor e guerrilheiro contra à ditadura militar brasileira.