Maluma dará voz a personagem de 'Encanto', nova animação da Disney

A superestrela global colombiana Maluma entra de pé direito na Walt Disney Animation Studios, se unindo ao elenco de voz da amiação "Encanto". Ele é a voz em inglês e em espanhol de Mariano, o galã da cidade e o futuro noivo de Isabela, a menina prodígio da família e a irmã perfeita de Mirabel.

“Encanto é um filme tão mágico”, disse Maluma. “Sou da Colômbia e a história é sobre uma família colombiana. Estou muito orgulhoso de fazer parte desta linda história. Isso significa muito para mim porque sou apaixonado por compartilhar valores culturais e histórias sobre meu país em nível global”.

Com uma presença inegável e um som memorável no palco, Juan Luis Londoño Arias, conhecido por seus fãs com Maluma, explodiu na cena musical nos últimos 10 anos. Nascido e Criado em Medellín, Colômbia, o poder do seu canto, composição e atuação se transportou para os mercados internacionais nos Estados Unidos, Ásia, Europa e Oriente Médio. Lançou seis álbuns de estúdio, incluindo o mais recente #7DJ (7 Días en Jamaica) e foi reconhecido pelo GRAMMY® Latino, Billboard e Latin Billboard Awards, o VMA e MTV entre outros. No próximo ano, Maluma continua sua carreira como ator em Marry Me, ao lado de Jennifer Lopez e Owen Wilson.

Encanto

Em "Encanto" da Walt Disney Animation Studios, Mirabel – a única de sua família sem um dom mágico – descobre que a magia que envolve seu lar está em perigo, e ela pode ser a última esperança de sua excepcional família. Além de Maluma, as vozes confirmadas tanto para as versões em inglês e espanhol são María Cecilia Botero (Abuela Alma), Mauro Castillo (Félix), Angie Cepeda (Julieta) e Carolina Gaitán (Pepa). Olga Lucía Vives irá dublar Mirabel para a versão em espanhol.