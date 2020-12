Longa 'A Meia Voz' é o vencedor do 30º Cine Ceará

Terminou na noite de sexta-feira, 11 de dezembro, o 30º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema. A cerimônia de premiação foi gravada no Theatro José de Alencar e transmitida na tela do Cineteatro São Luiz, seguindo os protocolos de biossegurança, no canal do festival no Youtube e na TV Ceará.

O filme “A Meia Voz”, de Patricia Pérez e Heidi Hassan, foi o vencedor. O documentário autobiográfico ganhou o Troféu Mucuripe nas categorias de Melhor Longa-metragem e Melhor Montagem, para Heidi Hassan, Patricia Pérez e Diana Toucedo, e prêmio no valor de R$ 20 mil para distribuição do filme no Brasil, conforme regulamento do festival.

O prêmio de Melhor Direção foi para Théo Court por “Branco no Branco”. A coprodução Chile-Espanha-França-Alemanha também venceu nas categorias de Trilha Sonora Original (Jonay Armas), Melhor Som (Carlos García) e Direção de Arte (Amparo Baeza).

O prêmio de Melhor Atriz foi para Amanda Minujín por “As Boas Intenções”, de Ana García Blaya, e o de Melhor Ator foi para Roney Villela por “A Morte Habita à Noite”, de Eduardo Morotó.

Indicado por seu país a uma vaga de Melhor Filme Internacional no Oscar 2021, “Era Uma Vez na Venezuela”, documentário de Anabel Rodríguez Ríos, conquistou o Prêmio da Crítica de Melhor Longa-Metragem, eleito pelo Júri Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema).

A coprodução Venezuela-Reino Unido-Áustria-Brasil também foi premiada pelo Júri Oficial por Melhor Roteiro (Anabel Rodríguez Ríos e Sepp Brudermann) e Melhor Fotografia (John Márquez).

CURTAS

Na Competitiva Brasileira de Curta-metragem o filme “Não Te Amo Mais”, de Yasmin Gomes, ganhou o Troféu Mucuripe de Melhor Curta, eleito pelo júri oficial da mostra, e o Prêmio CTAv (Centro Técnico Audiovisual).

Já “O Barco e o Rio”, de Bernardo Ale Abinader, venceu o Prêmio da Crítica, concedido pelo Júri Abraccine, e o Troféu Samburá de Melhor Curta-Metragem, oferecido pela Fundação Demócrito Rocha e o Vida & Arte.

O júri oficial concedeu o Troféu Mucuripe de Melhor Direção para Diego Freitas pelo curta “A Volta para Casa” e o de Melhor Roteiro para “A Beleza de Rose”, de Natal Portela, vencedor do Troféu Samburá de Melhor Diretor.

Na solenidade de premiação também foi concedido o Prêmio Canal Brasil de Curta-metragem. O vencedor, “5 estrelas”, de Fernando Sanches, foi agraciado com R$ 15 mil.