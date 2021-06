Liberado trailer internacional de Snake Eyes, novo filme da franquia G.I. Joe; confira

O trailer internacional de Snake Eyes, novo filme da franquia G.I. Joe, foi liberado nesta segunda, 21, pela Paramount Pictures e o que não falta é ação, sequências de artes marciais, perseguições motorizadas e muita adrenalina!

‘G.I.Joe Origens: Snake Eyes’, que tem estreia prevista nos cinemas do Brasil em 19 de agosto, conta a origem do ninja Snake Eyes (Henry Golding), um dos personagens de maior sucesso do universo dos Joes criado por Larry Hama.

O primeiro trailer mostra a sua aproximação com Storm Shadow (Andrew Koji), o treinamento no templo Arashikage e Úrsula Corberó e Samara Weaving nos papéis da Baronesa e Scarlett, respectivamente.

No longa, Snake Eyes (Henry Golding) é um obstinado nômade que é bem-vindo a um antigo clã japonês chamado Arashikage depois de salvar a vida de seu herdeiro aparente. Ao chegar ao Japão, o clã Arashikage ensina a Snake Eyes os caminhos para se tornar um guerreiro ninja, ao mesmo tempo que fornece algo que ele sempre desejou: um lar.

Mas, quando os segredos de seu passado forem revelados, a honra e a lealdade de Snake Eyes serão testadas - mesmo que isso signifique perder a confiança das pessoas mais próximas a ele.

Com base no icônico personagem do universo G.I. Joe, o filme também traz Andrew Koji como Storm Shadow, Úrsula Corberó como Baronesa, Samara Weaving como Scarlett, Haruka Abe como Akiko, Tahehiro Hira como Kenta e Iko Uwais como Hard Master.