Lázaro Ramos e Gloria Pires serão homenageados no 30º Cine Ceará

Gloria Pires e Lázaro Ramos serão os homenageados do 30º Cine Ceará - Festival íbero-americano de Cinema, que acontece entre os próximos dias 5 e 11, de forma presencial em Fortaleza, mas com transmissão on-line no Canal Brasil - no serviço de streaming Canais Globo, no Youtube do festival e na TV Ceará.

Gloria e Lázaro receberam em casa o Troféu Eusélio Oliveira e enviaram vídeos de agradecimento. As solenidades de abertura e encerramento serão transmitidas na tela do Cineteatro São Luiz, no canal do Cine Ceará no Youtube e, a de encerramento, também na TVC .

No sábado, 5, será transmitida na tela do cinema a solenidade de abertura da 30ª edição e a homenagem à Gloria Pires. Ao longo de sua carreira, a atriz já protagonizou diversos personagens que marcaram a televisão, cinema e teatro brasileiros, como minisséries e novelas como “Rei do Gado” e "Mulheres de Areia" e o remake de "Éramos Seis", além de participar de filmes nacionais como “Se Eu Fosse Você”.

E na noite de encerramento do festival, dia 11, o Cine Ceará exibe no Cineteatro São Luiz o longa brasileiro “O Silêncio da Chuva” de Daniel Filho, protagonizado por Lázaro Ramos, que vive o detetive Espinosa que tenta solucionar o mistério da morte de um executivo. O segundo homenageado do festival atuou no cinema com filmes como "Madame Satã", “O Homem que Copiava”, “Ó Paí, Ó” e “Carandiru”.

"Em um ano tão difícil para o nosso cinema, receber essa homenagem e ter o filme exibido pela primeira vez no nosso país nesse festival é um estímulo pra gente seguir", declarou Lázaro.

O nome do troféu Eusélio Oliveira homenageia o professor e cineasta cearense que foi um dos idealizadores do Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema.

O 30º Cine Ceará é realizado pelo Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial da Cultura, da Associação Cultural Cine Ceará e da Bucanero Filmes, com o apoio do Governo do Estado do Ceará e da Universidade Federal do Ceará.

Mais informações sobre o evento no site www.cineceara.com.