'Lampião, Governador do Sertão' entra em cartaz no Cine Líbero Luxardo, em Belém

Um dos personagens mais emblemáticos da história brasileira ganha uma nova versão no cinema. ‘Lampião, Governador do Sertão’, documentário dirigido por Wolney Oliveira, investiga a trajetória, os mitos e os paradoxos de Virgulino Ferreira da Silva, figura central do cangaço, e já está em cartaz desde quinta-feira (19) em Belém, com exclusividade no Cine Líbero Luxardo, no bairro de Nazaré, em diferentes horários.

Em abril de 2024, o filme estreou na 29ª edição do Festival É Tudo Verdade, participando da Competição Brasileira de Longas-Metragens. Em novembro, teve exibição especial no 34º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema. Em dezembro, ganhou quatro prêmios no 19º Fest Aruanda: Troféu Aruanda/EPC Vladimir Carvalho de Melhor Documentário, além de Melhor Roteiro, Melhor Som e Melhor Edição.

Mais do que traçar a biografia de Lampião, o longa propõe um mergulho profundo na complexidade desse personagem, contrapondo a imagem do temido líder cangaceiro à potência simbólica que ele ainda exerce na cultura popular. O filme vai além da dicotomia “bandido ou herói” e busca revelar as múltiplas camadas de um homem que, mesmo quase um século após sua morte, segue fascinando gerações e alimentando representações no imaginário coletivo.

“Minha paixão pela história de Lampião e do cangaço começou cedo, quando vi o filme Memórias do Cangaço, de Paulo Gil Soares. Daí até fazer o filme, foi um caminho natural. Foram anos dedicados ao tema. Lampião, Governador do Sertão é meu segundo filme sobre o cangaço. Os Últimos Cangaçeiros foi o primeiro. Nesta obra, conto a sua história e mostro seu legado cultural no cinema, na literatura, no artesanato e na literatura de cordel”, afirma Wolney Oliveira.

Com uma abordagem que alia pesquisa histórica e sensibilidade estética, o documentário revisita documentos, registros visuais raros e narrativas orais para reconstituir a jornada de Virgulino. Ao mesmo tempo, destaca como sua figura atravessou gerações e se consolidou como um dos grandes ícones da identidade nordestina e brasileira. O filme foi viabilizado com recurso do Fundo Setorial do Audiovisual da Ancine e do Mecenato Estadual do Ceará, através da Enel Ceará.

‘Lampião, Governador do Sertão’ expõe a trajetória de Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, examinando sua jornada histórica e os mitos e polêmicas que o cercam. A reputação de Lampião como um líder cangaceiro temido e impiedoso durante sua vida é contrastada com o poder duradouro de seu legado cultural. O filme explora a complexidade do personagem, destacando como sua influência cultural continua a ecoar de forma vigorosa até hoje.

Serviço

Lampião, Governador do Sertão no Cine Líbero Luxardo (Rua Av. Gentil Bitencourt, 650 – Nazaré).

Horários das sessões poderão ser consultados nas redes sociais do cinema: @cineliberoluxardo