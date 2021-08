Kristen Stewart estrela novo pôster do filme 'Spencer' sobre a princesa Diana

Foi divulgado nesta quarta-feira, 25, o pôster do filme Spencer, que conta a separação da princesa Diana e do príncipe Charles. A imagem da atriz Kristen Stewart como Lady Di aumenta ainda mais as expectativas para o novo longa da família real britânica.

Em um vestido branco, ricamente decorado, a princesa aparece de costas, com o rosto entre as mãos. "Todo conto de fadas chega ao fim", diz a legenda da publicação.



O filme se passa no Natal de 1991, quando Lady Di decide se separar, enquanto a família real está reunida no Castelo de Sandrigham, em Norfolk.

"O casamento da princesa Diana e do príncipe Charles esfriou há muito tempo. Embora haja muitos rumores de casos e divórcio, a paz foi ordenada para as festividades de Natal no Queen's Sandringham Estate. Há comida e bebida, tiro e caça. Diana conhece o jogo. Mas este ano, as coisas serão profundamente diferentes. Spencer é uma imaginação do que pode ter acontecido durante aqueles poucos, mas fatídicos dias", diz a sinopse oficial.

Spencer tem direção de Pablo Larraín, diretor de Jackie (2016), sobre Jacqueline Kennedy), e traz o ator Jack Farthing (de Blandings e Poldark) como príncipe Charles, além de Timothy Spall, Sean Harris e Sally Hawkins.

A primeira exibição do filme será na próxima semana, durante o Festival de Cinema de Veneza. O desempenho na premiação italiana influencia a cotação para o Oscar.

A estreia norte-americana será em 5 de novembro. Ainda não há previsão para a estreia no Brasil.