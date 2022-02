Kristen Stewart é indicada ao Oscar 2022 pela sua atuação como Diana, no filme 'Spencer'

Após ser esnobada nas premiações que antecedem o Oscar, Kristen Stewart surpreendeu o público e cravou sua primeira nomeação na maior premiação da indústria cinematográfica, na categoria de "Melhor Atriz", por sua atuação como Diana no filme "Spencer". A atriz divide o cobiçado prêmio com nomes renomados como Jessica Chastain, Olivia Colman, Nicole Kidman e Penélope Cruz.

Como é o filme "Spencer" da Kristen Stewart?

O longa, que recebeu como título o nome de solteira de Diana, acompanha as férias de natal da Princesa de Gales com a família real, em Sandringham, dias antes dela decidir pedir o divorcio do príncipe Charles. Veja o trailer:

Onde posso assistir ao filme "Spencer" em Belém?

O filme está em cartaz no Cinépolis Boulevard e no UCI Bosque Grão-Pará.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)