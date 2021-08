Kristen Stewart aparece como princesa Diana no trailer de 'Spencer'

O filme Spencer traz a atriz Kristen Stewart como a princesa Diana, narrando a separação do príncipe Charles. O trailer foi divulgado nesta quinta-feira, 26. O título traz o sobrenome de batismo de Lady Di, sinalizando o divórcio.

Dirigido por Pablo Larraín - de Jackie (2016) sobre Jacqueline Kennedy -, o longa faz sua estreia no Festival de Cinema de Veneza na próxima semana e tem lançamento previsto para o dia 5 de novembro nos EUA. Ainda não há previsão para a estreia no Brasil.

O filme se passa no Natal de 1991, quando ela decide se separar, enquanto a família real britânica está reunida no Castelo de Sandringham, em Norfolk.

"O casamento da princesa Diana e do príncipe Charles esfriou há muito tempo. Embora haja muitos rumores de casos e divórcio, a paz foi ordenada para as festividades de Natal no Queen’s Sandringham Estate. Há comida e bebida, tiro e caça. Diana conhece o jogo. Mas este ano, as coisas serão profundamente diferentes. Spencer é uma imaginação do que pode ter acontecido durante aqueles poucos, mas fatídicos dias", diz a sinopse oficial.

O cartaz foi publicado ontem com uma cena forte do sofrimento de Lady Di. "Todo conto de fadas chega ao fim", diz a legenda da publicação.