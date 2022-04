Jason Momoa vai estrelar adaptação de 'Minecraft', afirma site

O astro de "Aquaman", Jason Mamoa, vai estrelar a adaptação cinematográfica do game Minecraft. A publicação americana The Hollywood Repórter afirma que o ator está na fase final da negociação com a Warner Bros. O diretor será Jared Hess, de "Napoleon Dynamite" e "Gênios do Crime".

Ainda há poucas informações disponíveis sobre a produção. Nem a data de estreia foi revelada.

O "Minecraft" é um jogo popular de construção, que foi adquirido pela Microsoft em 2014, quando a empresa comprou o estúdio Mojang por US$ 2,5 bilhões, aponta o site Terra. Nessa época, a Warner Bros adquiriu os direitos de adaptação.