Homem-Aranha evolui ao longos dos anos e agora precisa lidar com a revelação da sua identidade

Homem-Aranha é, sem dúvida, um dos personagens mais queridos entre aqueles que migraram dos quadrinhos para o cinema. Prova incontestável é o rebuliço que o lançamento do trailer do último filme da franquia causou nos fãs mundo afora. No próximo dia 15, estreia no Brasil o terceiro da nova série de filmes “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”, em muitas salas e com ingressos para a pré-estreia já esgotados.

A produção encerra a trilogia do ator Tom Holland como o personagem. Ele atuou também em De Volta ao Lar (2017) e Longe de Casa (2019). Uma das notícias que mais agitou os fãs foi o aparecimento de vários vilões que passaram pela série de filmes ao longo dos anos, o que acendeu a esperança de um encontro entre os três atores que já estiveram na pele Peter Parker, Tobey Maguire, Andrew Garfield e agora Tom Holland.

“É a grande expectativa do ano. Primeiro, porque queremos ver as consequências do final do filme anterior. Vamos ter vilões de filmes antigos, como anunciado nos trailers, com os mesmos atores voltando ao papel quase 20 anos depois”, compartilhou o fã e colecionador Sérgio Fiore. “Eu só quero que seja um bom filme, para fechar essa trilogia com a escala épica que estão prometendo. Os envolvidos dizem que vai superar o Vingadores: Ultimato. Aliás, em termos de views nos trailers e em venda de ingressos antecipados, já superou”, completou.

Live action nos cinemas

Ao longo do tempo, o personagem passou por algumas mudanças em relação às características presentes nos quadrinhos. A estreia em live action foi em abril de 1978, sendo interpretado por Nicholas Hammond na série de TV da CBS. O programa foi lançado como filme fora dos EUA. Uma série japonesa baseada no personagem também foi produzida nesse período.

O Homem-Aranha de Sam Raimi, lançado em 2002, marcou a explosão do cinema de super-heróis. A adaptação foi a mais fiel aos quadrinhos desde que o gênero ganhou força. Ainda assim, Raimi precisou fazer algumas mudanças para tornar a ambientação e os personagens mais verossímeis.

Mesmo com o sucesso da trilogia e a Sony planejando o Homem-Aranha 4, já tendo em vista também o quinto e sexto longa da franquia, diferenças criativas entre a Sony e Sam Raimi fizeram com que o projeto fosse cancelado.

Em julho de 2012 estreia O Espetacular Homem-Aranha, iniciando uma nova fase do amigão da vizinhança nas telas. Andrew Garfield é Peter Parker e Marc Webb assina a direção. O primeiro longa vai bem nas bilheterias, mas o segundo, lançado em 2014, naufraga, interrompendo a série.

Em 2017 nasce uma nova trilogia, desta vez mostrando o herói na adolescência, com Tom Holland no papel. Com produção de Kevin Feige, a nova franquia, especialmente o último longa, marca um novo momento da história do personagem nos cinemas.

“O Homem-Aranha é um ícone poderoso e um herói cuja história atravessa todas as gerações e públicos ao redor do mundo. Ele também é o único herói com o superpoder de cruzar universos cinematográficos, então, enquanto a Sony continua desenvolvendo seu universo do Homem-Aranha, você nunca sabe o que o futuro reserva”, afirmou o produtor.

“Eu leio as histórias dele desde os 11 anos, atualmente estou com 39. É um dos raros personagens que mantém a mesma essência ao longo dos anos. Já aconteceu de tudo com ele: foi clonado, exposto publicamente, teve vilão tomando seu lugar, mas ele sempre volta ao que era”, conclui Sérgio Fiore.