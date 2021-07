Grave acidente faz gravações de The Flash paralisarem

As gravações do filme The Flash, inspirado no super-herói da DC Comics, tiveram que ser paralisadas após um grave acidente com um operador de câmera no set de filmagens.

Uma cena com um dublê do Batman andando de moto estava rodando, enquanto o operador filmava tudo em outra motocicleta, e ambos acabaram colidindo, deixando o responsável pela câmera bem machucado.

As filmagens começaram em junho, na Inglaterra, mas o acidente aconteceu em Glasdow, na Escócia, onde também são feitas algumas filmagens.

Testemunhas afirmaram que o funcionário teria sido levado para um hospital. Até o momento, o estúdio Warner Bros., responsável pelo filme, não se pronunciou.