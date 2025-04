Semifinalista do The Voice Kids Brasil morre aos 17 anos após sofrer AVC

Karen Silva, ex-participante do The Voice Kids Brasil, programa da TV Globo, morreu aos 17 anos. A jovem sofreu um AVC hemorrágico. Ela estava internada no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

Há três dias, a assessoria de imprensa publicou que a jovem "enfrentava um problema de saúde" e estava "sob cuidados médicos, com o apoio e carinho de sua família e equipe".

A informação foi compartilhada no perfil do Instagram da cantora.

Sobre os horários de velório e sepultamento, ainda não foram divulgadas as informações. "Mais do que uma artista promissora, Karen foi um símbolo de empoderamento, especialmente para meninas negras que encontraram nela inspiração e força para sonhar", diz a nota da assessoria.

Karen participou do reality musical em 2020, e foi semifinalista do programa, no time de Carlinhos Brown. Com apenas 12 anos na época, escolheu "Ginga", de Iza, nas audições às cegas. Após a participação no programa, Karen lançou vários singles independentes. Entre eles "Vacilei", "Não Adianta Ligar", "Neurose" e "Gata Vira-Lata".

Leia abaixo a nota da assessoria na íntegra:

É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento da jovem cantora Karen Silva, aos 17 anos, ocorrido após dias de internação no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, em decorrência de um AVC hemorrágico.

Karen encantou o Brasil com sua voz potente e presença marcante ainda na infância, quando participou do The Voice Kids em 2020. Desde então, seguiu trilhando uma trajetória luminosa, unindo talento, carisma e representatividade em cada passo.

Mais do que uma artista promissora, Karen foi um símbolo de empoderamento, especialmente para meninas negras que encontraram nela inspiração e força para sonhar. Sua música, sua mensagem e sua

alegria deixam marcas profundas em todos que a conheceram e acompanharam sua jornada.

Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com seus pais, Manoella e Fernando, com amigos, familiares e fãs. Que a lembrança de sua luz continue a nos guiar.