Morre Ricardo Braga, cantor de brega considerado 'sósia de voz' de Roberto Carlos, aos 73 anos

O cantor Ricardo Braga, famoso por sua voz semelhante a de Roberto Carlos, faleceu na última quarta-feira (26), aos 73 anos. O cantor fez história no Pará ao interpretar bregas marcantes, como a música "Atriz Principal", que se tornou um clássico entre os paraenses.

A informação foi confirmada pela gravadora MD Digital Music em uma publicação no Instagram, que não revelou a causa da morte. "Hoje, o mundo da música perdeu uma pessoa brilhante. O nosso querido Ricardo Braga nos deixou, mas o seu legado será eterno com as suas músicas que transformaram e emocionaram todos nós. Descanse em paz nosso querido amigo Ricardo Braga", dizia o comunicado.

VEJA MAIS

Carreira e trajetória musical

Nascido em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, Ricardo Braga começou a cantar profissionalmente na década de 1970. A semelhança de sua voz com a de Roberto Carlos foi notada por um integrante da dupla Ponto & Vírgula, que o incentivou a gravar canções do rei da música romântica.

Capa do álbum 'Lembranças', de Ricardo Braga. (Divulgação)

Em 1978, Ricardo lançou o single "Roberto Collection", que rapidamente conquistou o público e vendeu cerca de 400 mil cópias. A identidade do cantor foi mantida em segredo no início, o que gerou grande curiosidade entre os fãs. A revelação veio durante uma reportagem exibida no Fantástico.

Ao longo dos anos, o artista lançou diversos álbuns, incluindo "Uma Estrela Vai Brilhar", "Sentimentos" e "Coração de Segunda Mão", consolidando seu nome na música romântica e se tornando um dos ícones do brega marcante.

Conheça os sucessos do cantor