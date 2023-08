Polêmico filme 'Sound of Freedom' ganha data de estreia na América Latina; veja

O filme "Sound Of Freedom" ganhou data de estreia na América Latina. O filme considerado o mais polêmico do ano entrará nos cinemas de vários países latino-americanos no dia 31 de agosto, segundo o site The Hollywood Reporter. O longa tem sido defendido por grupos de extrema-direita, incluindo seus líderes como o ex-presidente Donald Trump e o bilionário Elon Musk. O Brasil não entrou na lista dos países que receberá o filme neste mês.

"Sound Of Freedom" está entre os mais assistidos no Estado Unidos ao lado de "Barbie" e "Oppenheimer". O longa-metragem que conta a suposta história real de Tim Ballard estreará no México, Guatemala, Honduras, Panamá, Colômbia, Venezuela, Argentina, El Salvador, Nicarágua e Belize.

O filme tem a ajuda de um coletivo financeiro para uma grande campanha pelos cinemas norte-americanos. O longa contou com um investimento inicial de pouco mais de US$14 milhões - uma baixa quantia - e ultrapassou na última semana a casa dos US$163 milhões angariados em bilheteria. A marca fez "Sound Of Freedom" bater de frente com grandes blockbusters lançados recentemente como The Flash e Indiana Jones.

VEJA MAIS

Mesmo com o sucesso, grupos conservadores passaram a acusar os cinemas e a divulgação de "Barbie" de boicotar a obra. Perfis de extrema-direita na rede social de Elon Musk tem feito constantes acusações de que o filme de Greta Gerwig seria uma “cortina de fumaça” e um “artifício para desviar o foco” do filme.