Em foto inédita de 'Besouro Azul', Bruna Marquezine posa com Susan Sarandon

Está chegando! Foram divulgadas novas imagens do filme "Besouro Azul", que marca a estreia de Bruna Marquezine em Hollywood. O longa chega nos cinemas brasileiros no próximo dia 17 de agosto. Em uma das fotos, a atriz brasileira aparece ao lado de Susan Sarandon, estrela que já venceu um Oscar por "Os últimos passos de um homem". O ator Raoul Max Trujillo faz companhia às atrizes na nova foto divulgada.

Protagonizado por Xolo Maridueña, de quem Marquezine ficou amiga, o filme "Besouro Azul" traz a brasileira no papel de Jenny Kord, uma personagem inédita que não existe nos quadrinhos, e Susan Sarandon como uma vilã.

Bruna já havia compartilhado em algumas entrevistas, como era a a relação nos bastidores de gravação entre ela e a estrela Susan Sarandon. "No último dia de filmagem, falei 'preciso te dizer coisas: no primeiro dia que você me elogiou em cena, me escondi pra chorar. A primeira vez que vi sua cadeira do lado da minha, fui para o meu trailer chorar também'. Falei também o quanto aprendi só de observá-la e de estar presente com ela. Lembro das palavras de afirmação que ela me disse e o quanto foram importantes. Quando você admira muito um profissional da sua área e ele diz que admira seu trabalho é uma validação. Dá um quentinho no coração para continuar, de que estou no caminho certo", confessou.

