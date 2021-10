Filme de terror ‘Skull: A Máscara de Anhangá’ mistura mitologia indígena e pré-colombiana

A mitologia indígena e de povos pré-colombianos é o ponto de inspiração para a história do longa "Skull: A Máscara de Anhangá". O filme de subgênero splatter traz a divindade Anhangá em busca de vingança no meio da principal metrópole da América Latina – a cidade de São Paulo.

O longa dirigido e roteirizado pela dupla Armando Fonseca e Kapel Furman já foi exibido em vários festivais pelo mundo. No Brasil o público pode assistir o longa nas principais plataformas de streaming de aluguel e venda de filmes ou na exibição no Canal Brasil, na sessão Cineterror, na madrugada desta sexta-feira para sábado (30), às 1h10.

Splatter ou gore é um subgênero do cinema de terror que, deliberadamente, se concentra em representações gráficas de sangue e violência. Nesta história, um artefato místico conhecido como “A Máscara de Anhangá” ressurge na metrópole de São Paulo.

A máscara possui o imenso poder de encarnar uma entidade milenar que irá se vingar pela destruição das florestas, do meio ambiente e dos indígenas provocado pelos povos colonizadores. A policial Beatriz Obdias e o herdeiro da guarda do artefato Manco Ramirez são arrastados para o rastro de terror e sangue deixado pela Máscara.

O longa ganhou diversos prêmios, dentre eles o de “Melhor Atriz” e “Melhor Direção de Arte” no Festival de Cinema de Caruaru, e “Melhor Direção” e “Melhores Efeitos Especiais” pela Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro (ACCRJ) no Festival Rio Fantastik, além de ser nomeado para “Melhores Efeitos Gore” pelo prestigiado festival Fright Fest do Reino Unido.

O diretor Armando Fonseca explica que houve um cuidado para não falar da cultura indígena de forma pejorativa no filme. “Fizemos uma consulta em aldeia tupi, em São Paulo, para eles darem feedback de como eles se sentiam em relação aquilo. Anhangá é exatamente o contrário do que falaram para a gente, de que seria o demônio, ou o diabo. Ele é uma vingança contra os colonizadores brancos que vieram da Europa. Com o pessoal da aldeia, vimos o que era viável e o que não era”, detalha.

Lançado nos Estados Unidos (EUA) com o título "A Shudder Original", o filme já foi distribuído em mais de 10 países e destaque na mídia internacional. No solo norte-americano ainda haverá o lançamento em DVD.

A possibilidade de transmitir o filme em festivais internacionais permitiu uma janela também na mídia internacional. O prestigiado jornal britânico “The Guardian” considerou o filme como “uma masterclass em carnificina”, já o site Gizmodo chamou o filme de “um prazer para os fãs de filmes Splatter”, a revista Variety destacou como “mergulhado em Gore”, e o The Wall Street Journal o citou como “Um filme Splatter sem limites”.

O diretor Armando Fonseca espera que o filme conquiste o público brasileiro agora. “A gente filmou em 2019, no começo do ano, e passando algum tempo que o filme ficou pronto estourou a pandemia. Com o filme pronto, todos os festivais estavam fechados, mas eles retomaram online. Um festival presencial tem uma sessão para 100 pessoas, quando os festivais foram ao online o público era muito maior. A gente estreou em um festival nos Estados Unidos que teve muita gente na sessão e mais de 200 reviews (resenhas) em inglês. Conseguimos exibir o filme em vários festivais pelo mundo. Estamos muito empolgados para ver o que o público brasileiro vai achar”, aguarda.

Assista "Skull: A Máscara de Anhangá"

Direção: Armando Fonseca e Kapel Furman

Principais plataformas de aluguel e venda de filmes por streaming

Exibição no Canal Brasil, na sessão Cineterror, na madrugada de sexta-feira para sábado (30), às 1h10.