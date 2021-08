Filme de Caco Ciocler estreia na Amazon Prime

O premiado documentário “Partida”, de Caco Ciocler já está disponível na Amazon Prime Video, após uma bela carreira em festivais internacionais. No longa, diante do resultado da última eleição no Brasil, a atriz Georgette Fadel (“O Banquete”, “As Domésticas: O Filme”) promete se candidatar à Presidência da República em 2022 por um partido formado só por mulheres, o Partida. Ela então, embarca em uma viagem de ônibus ao Uruguai na tentativa de passar a virada do ano ao lado do ex-presidente Pepe Mujica, sua maior inspiração política viva.

Ainda nos primeiros minutos, esbarra em Léo, empresário com posições políticas bem diferentes das suas. O antagonista inesperado, quem diria, torna-se seu maior parceiro de jornada. Sob a paisagem caminhante, as irreconciliáveis brigas entre a "esquerda" e a "direita", que dividiam amigos, famílias e o país, serão agora revisitadas num performático jogo entre ficção e documentário.

O diretor lembra que Partida nasceu como um experimento e que, nesse sentido, o mais difícil foi o que antecedeu a gravação. Não havia patrocínio, a trupe seria ao mesmo tempo de personagens e técnicos. Mas antes de tudo havia um sonho.

"Sempre quis fazer uma viagem de carro ao Uruguai para passar o Ano-Novo com (o presidente) Pepe Mujica. Havia o que, para mim, era uma lenda, que ele morava num sítio e recebia as pessoas. O Brasil estava naquela escalada de radicalização. (Jair) Bolsonaro detonava todo mundo. Nunca estivemos tão divididos nas redes sociais. Amigos e parentes rachados. Quando Georgette Fadel começou com aquele plano de se candidatar a presidente, comecei a pensar que seria a companheira de viagem ideal. Ela iria dirigindo o carro e eu captando com a câmera o pensamento político dela, porque a intenção era essa".

No início era só uma curiosidade de Caco Ciocler pelo pensamento da amiga e atriz Georgette Fadel, mas aí começaram a pensar num filme e, se era para ser filme, precisava de outra câmera, de gente para cuidar do som. O carro ficou pequeno. "Não tínhamos patrocínio, nem nada para oferecer às pessoas. Cada um que se incorporava tinha a sua demanda, a sua história. O carro virou ônibus e o filme que não tinha roteiro começou a virar, de alguma forma, também a história dessa trupe, o que foi uma coisa muito bonita. E eu virei o diretor disso tudo."

No filme, a trupe chega ao Uruguai, encontra o Mujica. "É um sábio. Faz uma análise da situação do mundo que não apenas é válida, como ficou mais abrangente. Precisamos nos mobilizar para salvar o Brasil, o planeta", complea Caco.