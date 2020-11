Filme de Bárbara Paz sobre Babenco vai representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais acaba de anunciar o longa-metragem que vai representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar® 2021: “Babenco - Alguém Tem Que Ouvir o Coração e Dizer: Parou”, de Bárbara Paz. O documentário sobre Hector Babenco, um dos maiores cineastas brasileiros, revela como o seu amor pelo cinema o manteve vivo por tantos anos.

Em reunião virtual na manhã desta quarta-feira, 18, o filme foi selecionado pelo Comitê de Seleção, composto por profissionais do audiovisual indicados pela Academia. A entidade independente que representa os profissionais da indústria este ano foi reconhecida oficialmente pela Academy of Motion Picture, Arts and Sciences (AMPAS) como única responsável pela seleção.

Presidido por Viviane Ferreira (diretora e roteirista), o comitê foi composto por André Ristum (diretor e roteirista), Clélia Bessa (produtora), Leonardo Monteiro de Barros (produtor de cinema e TV), Lula Carvalho (diretor de fotografia), Renata Maria de Almeida Magalhães (produtora) e Toni Venturi (diretor).

Ao todo, foram 19 longas inscritos, entre eles 'A Divisão', de Vicente Amorim e Rodrigo Monte; 'A Febre', de Maya Werneck Da-Rin; 'Aos olhos de Ernesto', de Ana Luíza Azevedo; 'Casa de Antiguidades', de João Paulo Miranda Maria; 'Cidade Pássaro', de Matias Mariani; 'Jovens Polacas', de Alex Levy-Heller; 'Macabro', de Marcos Prado; 'Marighella', de Wagner Moura, 'Narciso em férias', de Ricardo Calil, 'Pureza', de Renato Barbieri; 'Todos os mortos', de Caetano Gotardo e Marco Dutra e 'Três Verões', de Sandra Kogut. A lista completa está no site da Academia Brasileira de Cinema

Em decorrência da pandemia do coronavirus, a 93ª edição do Oscar será realizada no dia 25 de abril de 2021 e as regras oficiais da premiação estão acessíveis no site https://www.oscars.org.

