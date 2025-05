Filme brasileiro que será apresentado em maior festival de animação tem história de alemão no Pará

A animação Nimuendajú, de Tania Anaya, representará o Brasil no Annecy 2025, o maior festival de animação do mundo. O filme narra a história de Curt Unckel, alemão de nascimento, que conviveu com diferentes povos indígenas e se tornou um dos maiores cientistas sociais do Brasil.

Sua trajetória pelo país também é marcada pela vivência no Pará. Inclusive, seu acervo de pesquisa foi disponibilizado no Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém.

A obra, distribuída pela O2 Play, é uma produção que destaca a impactante cinebiografia animada em 2D e narra a história do alemão. Unckel desembarcou no Brasil nos primeiros anos do século XX, onde viveu por 40 anos. Ele chegou ao país aos 20 anos e viveu até sua morte, em 1945.

A história do alemão se desenvolve a partir dessa imersão no dia a dia de diferentes povos originários. Por exemplo, em 1906, ele foi batizado pelos Guarani, no território Apapokuva-Guarani, com o nome Nimuendajú, que significa “aquele que encontrou seu lugar no mundo”. Na ocasião, ele abandonou seu sobrenome de família para adotar o nome indígena.

VEJA MAIS

No local, permaneceu até 1907. Ao assumir o nome Nimuendajú, anos depois, em 1922, o estrangeiro foi naturalizado brasileiro. Além do Pará e São Paulo, ele também viveu no Maranhão.

Nimuendajú foi morto em 1945, em uma aldeia Tikuna localizada no Alto Solimões, atualmente estado do Amazonas, na região Norte do país. O pesquisador trabalhou para o Serviço de Proteção ao Índio (SPI), para o Museu Nacional (MN) e outras instituições de pesquisa do mundo, fornecendo coleções etnográficas e arqueológicas, além de estudos detalhados sobre a língua, os mitos e a organização de cada cultura. O acervo do estrangeiro, coletado nas “explorações” de Nimuendajú – como ele próprio se referia ao seu ofício –, além de ter chegado ao MN e ao Emílio Goeldi, foi distribuído entre os museus de Gotemburgo, Hamburgo, Dresden e Leipzig, e diversas universidades do mundo.

A trajetória de Unckel é marcada pela busca incessante pela compreensão de diversas culturas e pela vivência profunda com elas. Nimuendajú foi também uma testemunha indignada do processo de perseguição e expulsão dos povos indígenas de suas terras por latifundiários e pelo governo.

Com produção de Anaya Produções Culturais e coprodução da peruana Apus Animation, Nimuendajú chega ao Brasil no segundo semestre deste ano.

Entre os dias 8 e 14 de junho, o Annecy 2025, evento francês, apresentará e celebrará animações de vários países. Dos 130 longa-metragens inscritos, 21 filmes foram selecionados para esta edição, entre produtoras consagradas e independentes.