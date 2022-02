Festival 'Telas em Movimento' chega a Altamira, no domingo, 20

O Festival de Cinema das Periferias e Comunidades Tradicionais da Amazônia - Telas em Movimento realizará a 5ª edição em Altamira, no Sudoeste do Pará, com exibição gratuita no domingo, 20, na Praça da Independência, às 18h. A mostra vai apresentar o filme produzido por indígenas, ribeirinhos, agricultores familiares e jovens de movimentos sociais da região que participaram da oficina “Da pré à pós-produção de audiovisual”.

O Telas em Movimento, realizado pela Negritar Filmes, aborda o tema "As narrativas climáticas da Amazônia”, enquanto a oficina é promovida pelo Festival Curta Xingu, do coletivo Arte Comunicação Xingu (ACX).

Após a exibição do filme, haverá um bate papo sobre o processo de aprendizado e construção audiovisual, além de contar com a apresentação cultural do Rap da Transamazônica e da Associação dos Grupos Folclóricos de Altamira (AGFAL).

Um dos participantes da oficina, o estudante de engenharia florestal, Jhonathan Prado, diz que o audiovisual é uma ferramenta importante para o fortalecimento das narrativas da região em que vive. “Não precisa vir alguém de fora para contar nossa história, a gente mesmo tendo noção e conhecimento do audiovisual pode colocar nas nossas telinhas a nossa realidade, o que a gente vive aqui", ressalta. "O audiovisual chega até nós para fortalecer esse processo de ‘nós por nós’, nós mesmos contarmos as nossas próprias histórias”, acrescenta.

Este ano, o Festival Telas em Movimento expande a atuação para novos territórios no Pará e no Maranhão. O objetivo é democratizar o acesso ao cinema e incentivar as dinâmicas de criação, percepção e distribuição de narrativas plurais em defesa da Amazônia, com narrativas produzidas por quem vive no território e enfrenta os impactos causados pela crise climática.

“As mudanças climáticas aqui, na região do Xingu, estão provocando escassez, calor e muita chuva, prejudicando a pesca e a agricultura familiar. Os rios não subiam tanto como agora devido ao aquecimento global, a mudança no clima e também ao empreendimento de Belo Monte", afirma a produtora cultural e coordenadora do ACX, Val Araújo.

O audiovisual fortalece o movimento cívico em defesa da Amazônia, destaca a diretora de produção do festival, Tamara Mesquita: “Além das oficinas e das exibições nas comunidades, o Telas em Movimento vai articular com as comunidades a produção de uma carta compromisso que será entregue para parlamentares estaduais e federais. É dever de todos mudar a realidade em relação a crise climática que estamos vivendo”.