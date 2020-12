Do terror ao drama: no Dia do Palhaço, relembre 7 filmes com o personagem

O Dia do Palhaço é comemorado no Brasil nesta quinta-feira (10), personagem tão comum, mas que desperta diferentes sentimentos em cada um. De origem que se confunde com a história do circo, os palhaços são figuras presentes nas artes cênicas em diferentes expressões, desde o teatro, passando pela literatura, até o audiovisual.

As expressões dos palhaços, no entanto, nem sempre são das mais agradáveis. No cinema, por exemplo, o personagem pode assumir a figura da comédia, mas também do terror e do drama. Relembre algumas delas:

1. O Palhaço (drama)

Benjamim (Selton Mello) trabalha no Circo Esperança junto com seu pai Valdemar (Paulo José). Juntos, eles formam a dupla de palhaços Pangaré & Puro Sangue e fazem a alegria da plateia. Mas a vida anda sem graça para Benjamin, que passa por uma crise existencial e assim, volta e meia, pensa em abandonar Lola (Giselle Mota), a mulher que cospe fogo, os irmãos Lorotta (Álamo Facó e Hossen Minussi), Dona Zaira (Teuda Bara) e o resto dos amigos da trupe.

2. Não Tenho Troco (comédia)

Grimm (Bill Murray) é um assaltante que, vestido de palhaço, assalta um banco em companhia da sua namorada Phyllis (Geena Davis) e de um amigo, Loomis (Randy Quaid), que o ajudaram na operação fingindo serem clientes do banco. O trio planeja sair do país, mas vários contratempos podem prejudicar os planos.

3. Bingo - O Rei das Manhãs (biografia)

Cinebiografia de Arlindo Barreto, um dos intérpretes do palhaço Bozo no programa matinal homônimo exibido pelo SBT durante a década de 1980. Barreto alcançou a fama graças ao personagem, apesar de jamais ser reconhecido pelas pessoas por sempre estar fantasiado. Esta frustração o levou a se envolver com drogas, chegando a utilizar cocaína e crack nos bastidores do programa.

4. Coringa (drama)

Em Coringa, Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) trabalha como palhaço para uma agência de talentos e, toda semana, precisa comparecer a uma agente social, devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, Fleck reage mal à gozação de três homens em pleno metrô e os mata. Os assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne (Brett Cullen) é seu maior representante.

5. It - A Coisa (terror)

Em It - A Coisa, um grupo de sete adolescentes de Derry, uma cidade no Maine, formam o auto-intitulado "Losers Club" - o clube dos perdedores. A pacata rotina da cidade é abalada quando crianças começam a desaparecer e tudo o que pode ser encontrado delas são partes de seus corpos. Logo, os integrantes do "Losers Club" acabam ficando face a face com o responsável pelos crimes: o palhaço Pennywise.

6. Patch Adams: O Amor É Contagioso (comédia dramática)

Em 1969, após tentar se suicidar, Hunter Adams (Robin Williams) voluntariamente se interna em um sanatório. Ao ajudar outros internos, descobre que deseja ser médico, para poder ajudar as pessoas. Deste modo, sai da instituição e entra na faculdade de medicina. Seus métodos poucos convencionais causam inicialmente espanto, mas aos poucos vai conquistando todos, com exceção do reitor, que quer arrumar um motivo para expulsá-lo, apesar dele ser o primeiro da turma.

7. Palhaços Assassinos do Espaço Sideral (ficção científica/terror)

Numa noite de sexta-feira, moradores de uma cidade vêem uma forte luz que rasga o céu e cai numa clareira. Curiosos, partem para lá e encontram uma brilhante tenda de circo. São os palhaços assassinos que chegaram do outro mundo.